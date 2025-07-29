Экс-сотрудника МГУ и РЭУ обвинили в госизмене

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Следствие ходатайствует об аресте Салтыковского
Следствие ходатайствует об аресте Салтыковского Фото:

Экс-сотрудника МГУ и РЭУ и заместителя председателя комитета Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ по экономическому сотрудничеству со странами Азии и Океании, Вадима Салтыковского, обвинили в государственной измене. Об этом говорится в карточке дела, поступившей в Лефортовский суд Москвы.

Как пишет РБК, Вадим Салтыковский ранее работал в МГУ имени М.В. Ломоносова и Российском экономическом университете имени Г.В. Плеханова. Он занимал должности, связанные с продвижением университетов на международной арене. Кроме того, Салтыковский был заместителем директора Государственного университета управления (ГУУ), а также гендиректором Центра тестирования иностранных граждан МГЛУ. На сайте РУДН он упоминался как профессор МГИМО.

Салтыковский известен как член экспертно-консультационного совета Минэкономразвития и экспертного совета по внешнеэкономической деятельности МИД РФ. В Торгово-промышленной палате России он занимал пост заместителя председателя комитета по связям с Азией и Океанией. В этой роли он участвовал в мероприятиях, направленных на развитие экономических связей с зарубежными странами.

Следствие ходатайствует об аресте Салтыковского. Подробности обвинения не раскрываются, поскольку дела о госизмене традиционно рассматриваются в закрытом режиме. Известно, что данная статья предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

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Экс-сотрудника МГУ и РЭУ и заместителя председателя комитета Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ по экономическому сотрудничеству со странами Азии и Океании, Вадима Салтыковского, обвинили в государственной измене. Об этом говорится в карточке дела, поступившей в Лефортовский суд Москвы. Как пишет РБК, Вадим Салтыковский ранее работал в МГУ имени М.В. Ломоносова и Российском экономическом университете имени Г.В. Плеханова. Он занимал должности, связанные с продвижением университетов на международной арене. Кроме того, Салтыковский был заместителем директора Государственного университета управления (ГУУ), а также гендиректором Центра тестирования иностранных граждан МГЛУ. На сайте РУДН он упоминался как профессор МГИМО. Салтыковский известен как член экспертно-консультационного совета Минэкономразвития и экспертного совета по внешнеэкономической деятельности МИД РФ. В Торгово-промышленной палате России он занимал пост заместителя председателя комитета по связям с Азией и Океанией. В этой роли он участвовал в мероприятиях, направленных на развитие экономических связей с зарубежными странами. Следствие ходатайствует об аресте Салтыковского. Подробности обвинения не раскрываются, поскольку дела о госизмене традиционно рассматриваются в закрытом режиме. Известно, что данная статья предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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