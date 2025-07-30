У россиян внезапно и без причины перестал работать Steam

В работе игровой платформы Steam в ночь на 30 июля был зафиксирован массовый сбой, на который пожаловались россияне. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, который отслеживает жалобы пользователей на работу онлайн-сервисов.
По информации Downdetector, резкое увеличение числа обращений о неполадках произошло в период с 01:00 до 02:00 по московскому времени. Наибольшее количество жалоб поступило из Москвы, Санкт-Петербурга, а также Ленинградской, Тульской и Костромской областей. На пике число обращений достигало 2,6 тыс., большинство пользователей (62%) указывали на общий сбой платформы, 13% отмечали проблемы с доступом к сайту, говорится в данных сервиса.
Пользователи также сообщали о трудностях при работе с приложением Steam, личным кабинетом и другими внутренними сервисами платформы. Официальных комментариев от представителей Steam относительно причин произошедшего сбоя на данный момент не поступало. В настоящее время часть пользователей продолжает испытывать перебои с доступом к платформе.
Ранее пользователи из России и ряда европейских стран уже сталкивались с масштабными сбоями в работе Steam и других зарубежных сервисов, что было связано с техническими неполадками на их инфраструктуре. Тогда большинство жалоб также поступало из крупных городов, а проблемы затрагивали как сайт, так и приложение платформы. Подобные перебои в работе иностранных онлайн-сервисов фиксируются в России регулярно.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.