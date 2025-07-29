Путин сделал выводы после хакерской атаки на «Аэрофлот»

Президент Владимир Путин сделал выводы после хакерской атаки на информационную систему «Аэрофлота». Сегодня он встретился с главой Сбера Германом Грефом, которому, как считается, удалось создать одну из самых продвинутых в стране цифровых систем. Эксперты напрямую связывают эти два события и считают разговор Путина и Грефа оперативной реакцией власти на ситуацию с главным авиаперевозчиком. Если подобное повторится с другой системообразующей компанией, это может вызвал гораздо больший коллапс.
Путин приветствовал Грефа в своем кремлевском кабинете. Глава Сбера начал свой доклад с приятного. «У нас чистая прибыль [в 2024 году] выросла примерно на шесть процентов — 1 триллион 580 миллиардов. Рентабельность капитала составила 24 процента. Количество клиентов 110 миллионов человек и 3,5 миллиона компаний», — сообщил Греф.
Глава Сбера рассказал и о технологических разработках, которые внедрил банк. Сбер, по словам Грефа, стал «крупнейшим проводником сервисов Apple Pay» после ухода «яблочного бренда» с российского рынка. «Apple заблокировал NFC-порт для России, когда можно было прикоснуться к терминалу телефоном и оплатить покупку. И мы в 2022 году решили, что сделаем так, чтобы не зависеть вообще ни от каких провайдеров. Мы сделали с помощью математики 100-процентное распознавание лица. За полтора года установили 1 миллион 200 тысяч терминалов», — поделился Греф.
Путин улыбнулся, услышав о таком неожиданном решении. «Оплачивать надо деньгами, но предъявляя себя, да? Хорошо», — заметил президент.
Греф заверил, что нигде в мире нет больше такого решения, когда для оплаты покупки нужно не прикладывать карточку или телефон, а «просто улыбнуться в терминал». «Здесь у нас ноль мошенничеств за полтора года», — заверил глава Сбера.
Фактически все способы оплаты — QR-код, «оплата лицом» или карточкой — доступны в терминалах банка. «Равных России способов оплаты ни в одной стране мира больше нет. В Китае доминирует оплата с помощью QR-кода, в Европе и США — карточки и NFC-платежи с помощью мобильных телефонов. У нас есть все. Это технологическая независимость, конечно, мы теперь ни от кого не зависим», — убежден Греф.
Путин с неподдельным интересом слушал о таких технологических решениях. И в конце концов, ему осталось только поблагодарить Грефа за развитие банка. «Вы и те люди, которых вы вокруг себя собрали, вовремя увидели основные перспективные направления, вовремя их подхватываете и вкладываете необходимые ресурсы. Поэтому нам в достаточно сложные времена удалось с помощью Сбера выходить на такие позиции, которые позволили нам не только не отставать от конкурентов, но и двигаться вперед, порой даже с опережением.
То, что Сбер развивается такими темпами, гарантирует стабильность и надежность всей нашей финансовой банковской системы. Это очень важно», — сказал Путин.
Встреча президента с Германом Грефом прошла уже на следующий день потрясения от хакерской атаки на системы крупнейшего авиаперевозчика страны — «Аэрофлота». Транспортный коллапс, который возник накануне в «Шереметьево», отмена рейсов стали для всех неожиданностью. А уже сегодня появились сообщения о хакерских атаках на ряд аптечных сетей в Москве.
Программист Дмитрий Артимович, которого в 2010 году обвиняли в организации DDoS-атаки на серверы платежной системы Assist, в результате чего клиенты того же «Аэрофлота» не могли купить билеты на сайте авиакомпании (сам Дмитрий обвинения не признал), объяснил URA.RU, что о полной безопасности информационных систем российских компаний, в том числе крупных государственных, говорить не приходится. «У нас в основном весь софт западный, все операционные системы западные. Процессоры, которые используются на 90 процентах предприятий, тоже западные. Говорить о полной безопасности точно нельзя.
Я уверен, что и у американцев, и у китайцев, которые производят процессоры, есть “закладки” них тоже закладки есть. Никто в России сегодня не создает свои процессоры, свои операционные системы. Пока они не появятся, наши компании будут уязвимы – “дырки” найдутся», — объяснил Артимович.
Реакция Путина на происшествие с «Аэрофлотом» оказалась молниеносной, учитывая, что Сбер — не только одна из самых технологичных компании России, но и системообразующая. Клиентами банка является большая часть взрослого населения страны, значительная часть компаний, на Сбер завязаны большинство социальных выплат и пособий, объяснил URA.RU старший преподаватель МГИМО МИД РФ Алексей Зудин.
«Хакерские атаки превращаются в одно из важных направлений борьбы Украины против России. В тех случаях, когда они успешны, они имеют сильный социальный резонанс. И российский президент, естественно, этим вопросам уделяет большое внимание. Сбер является очень продвинутой компанией в плане информационных технологий, поэтому тема обсуждалась», — полагает Зудин.
Политолог Дмитрий Нечаев назвал встречу Путина с Грефом экстраординарной. Он считает, что между этим разговором и хакерской атакой на «Аэрофлот» есть «экзистенциональная связь». По словам политолога, ряд государственных структур крайне слабо занимаются обеспечением информационной безопасности — системы у них архаичны. Этого даже никто не мог себе представить, говорит Нечаев.
«Это удар не только по имиджу компании, это удар по политическому имиджу страны. И сейчас принимаются экстренные меры, чтобы как-то повлиять на ситуацию», — считает политолог.
По мнению Нечаева, в свое время Греф стал локомотивом цифровизации Сбербанка точно так же, как нынешний премьер Михаил Мишустин был локомотивом цифровизации системы Налоговой службы. Это, убежден политолог, пример того, как можно в ближайшее время кардинально модернизировать информационные системы крупнейших структур.
«Я полагаю, Путин даст поручение Грефу стать неким куратором, отцом модернизации информационной безопасности в государственных системах и системах государственных корпораций. Это будет логично, учитывая помешанность Грефа — в хорошем смысле слова — на цифровизации. Сбербанку нужно поделиться определенными наработками, может быть, и специалистами в IT-сфере, которые могли бы в относительно короткий срок помочь крупным корпорациям модернизировать свои системы безопасности», — заключил Нечаев.
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