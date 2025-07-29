29 июля 2025

Румыния объяснила слова премьера о вводе войск на Украину

© Служба новостей «URA.RU»
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В Румынии появился фейк о премьер-министре
В Румынии появился фейк о премьер-министре Фото:

В соцсетях появился фейковый видеоролик, в котором премьер-министр Румынии Илие Боложан якобы говорит о вводе войск его страны на Украину. Об этом сообщили в МВД Румынии. Ведомство призвало не доверять ложной информации.

«Предупреждаем о распространении фальшивых видеоклипов, созданных при помощи искусственного интеллекта, из которых вытекает, что Боложан объявляет о вступлении Румынии в войну на Украине в сентябре», — сообщается на странице МВД страны в соцсети. Граждан попросили не распространять фейки и проверять информацию.

Ранее Боложан заявил, что Румыния не будет направлять своих военнослужащих для участия в конфликте на Украине. В то же время премьер отметил, что Бухарест поддерживает увеличение расходов на оборону, особенно для государств, находящихся на восточном фланге НАТО.

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В соцсетях появился фейковый видеоролик, в котором премьер-министр Румынии Илие Боложан якобы говорит о вводе войск его страны на Украину. Об этом сообщили в МВД Румынии. Ведомство призвало не доверять ложной информации. «Предупреждаем о распространении фальшивых видеоклипов, созданных при помощи искусственного интеллекта, из которых вытекает, что Боложан объявляет о вступлении Румынии в войну на Украине в сентябре», — сообщается на странице МВД страны в соцсети. Граждан попросили не распространять фейки и проверять информацию. Ранее Боложан заявил, что Румыния не будет направлять своих военнослужащих для участия в конфликте на Украине. В то же время премьер отметил, что Бухарест поддерживает увеличение расходов на оборону, особенно для государств, находящихся на восточном фланге НАТО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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