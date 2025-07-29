29 июля 2025

В Вашингтоне началась паника из-за действий партнера России

США забеспокоились из-за покупок иранской нефти Китаем
© Служба новостей «URA.RU»
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США забеспокоились из-за Китая, который покупает иранскую нефть
США забеспокоились из-за Китая, который покупает иранскую нефть Фото:

США выразили обеспокоенность Китаю по поводу закупок иранской нефти, находящейся под санкциями. Об этом сообщил министр финансов США Скотт Бессент после завершения торговых переговоров в Стокгольме 29 июля.

«Мы также выразили обеспокоенность их закупками иранской нефти, находящейся под санкциями, 90% которой покупают они», — заявил Бессент журналистам по итогам встречи. Его слова приводит Reuters.

Американская делегация во время переговоров в шведской столице отдельно подчеркнула, что столь значительная доля поставок иранской нефти приходится именно на Китай. По словам Бессента, этот вопрос стал одним из ключевых в обсуждении торговых отношений между двумя странами.

Ранее Китай уже выступал против введения ограничительных мер со стороны Запада, в частности, после включения двух китайских финансовых учреждений в 18-й пакет антироссийских санкций ЕС. Пекин неоднократно заявлял о намерении защищать свои экономические интересы и не соблюдать западные санкции, что отражается и в его позиции по закупкам иранской нефти, несмотря на обеспокоенность США. Председатель КНР Си Цзиньпин неоднократно называл президента РФ Владимира Путина дорогим другом.

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США выразили обеспокоенность Китаю по поводу закупок иранской нефти, находящейся под санкциями. Об этом сообщил министр финансов США Скотт Бессент после завершения торговых переговоров в Стокгольме 29 июля. «Мы также выразили обеспокоенность их закупками иранской нефти, находящейся под санкциями, 90% которой покупают они», — заявил Бессент журналистам по итогам встречи. Его слова приводит Reuters. Американская делегация во время переговоров в шведской столице отдельно подчеркнула, что столь значительная доля поставок иранской нефти приходится именно на Китай. По словам Бессента, этот вопрос стал одним из ключевых в обсуждении торговых отношений между двумя странами. Ранее Китай уже выступал против введения ограничительных мер со стороны Запада, в частности, после включения двух китайских финансовых учреждений в 18-й пакет антироссийских санкций ЕС. Пекин неоднократно заявлял о намерении защищать свои экономические интересы и не соблюдать западные санкции, что отражается и в его позиции по закупкам иранской нефти, несмотря на обеспокоенность США. Председатель КНР Си Цзиньпин неоднократно называл президента РФ Владимира Путина дорогим другом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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