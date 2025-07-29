29 июля 2025

Удар «Искандера» по полигону с сотнями боевиков ВСУ попал на видео

© Служба новостей «URA.RU»
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ВС РФ выпустили всего два снаряда
ВС РФ выпустили всего два снаряда Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские войска ударили по учебному полигону ВСУ в районе населенного пункта Гончаровское Черниговской области. По информации источников из числа военных, потери противника составили порядка 200 единиц живой силы. 

«Там (в районе удара — прим. URA.RU) был развернут лагерь подготовки 169-го учебного центра сухопутных войск стратегического резерва ВСУ. В результате были ликвидированы до 200 человек личного состава», — со ссылкой на свои источники передает telegram-канал «Изнанка».

Атака была совершена вечером 29 июля примерно в 19:00 по московскому времени. По словам военных аналитиков, после подтверждения информации об установленных целях в указанный район были отправлены две ракеты ОТРК «Искандер», одна из которых с кассетной боевой частью, пишет «Царьград».

Ранее в интервью URA.RU эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин объяснил, что Россия «продырявила» украинскую ПВО. Сейчас увеличилась эффективность наших ракетных ударов, беспилотников и комбинированных атак.

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Российские войска ударили по учебному полигону ВСУ в районе населенного пункта Гончаровское Черниговской области. По информации источников из числа военных, потери противника составили порядка 200 единиц живой силы.  «Там (в районе удара — прим. URA.RU) был развернут лагерь подготовки 169-го учебного центра сухопутных войск стратегического резерва ВСУ. В результате были ликвидированы до 200 человек личного состава», — со ссылкой на свои источники передает telegram-канал «Изнанка». Атака была совершена вечером 29 июля примерно в 19:00 по московскому времени. По словам военных аналитиков, после подтверждения информации об установленных целях в указанный район были отправлены две ракеты ОТРК «Искандер», одна из которых с кассетной боевой частью, пишет «Царьград». Ранее в интервью URA.RU эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин объяснил, что Россия «продырявила» украинскую ПВО. Сейчас увеличилась эффективность наших ракетных ударов, беспилотников и комбинированных атак.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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