Звездный актер Романович готов отдать органы ребенку

Актер Сергей Романович заявил, что готов стать донором органов только ради своей дочери или супруги. Об этом он рассказал на премьере триллера «Хирург» в Москве, посвященного теме черного рынка органов, сообщает портал Super.
«Только если это был бы кто-то очень близкий. Дочь. Наверное, дочь. Только ради дочери, возможно, и ради жены, ради семьи (я бы пошел на такое)», — объяснил Романович порталу Super.
Сергей Владимирович Романович — российский актер кино, сценарист и продюсер. Известен ролями в сериалах «Чернобыль. Зона отчуждения» и «Ольга».
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