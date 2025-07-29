29 июля 2025

Звездный актер Романович готов отдать органы ребенку

© Служба новостей «URA.RU»
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Актер заявил, что готов отдать свои органы только семье
Актер заявил, что готов отдать свои органы только семье Фото:

Актер Сергей Романович заявил, что готов стать донором органов только ради своей дочери или супруги. Об этом он рассказал на премьере триллера «Хирург» в Москве, посвященного теме черного рынка органов, сообщает портал Super.

«Только если это был бы кто-то очень близкий. Дочь. Наверное, дочь. Только ради дочери, возможно, и ради жены, ради семьи (я бы пошел на такое)», — объяснил Романович порталу Super.

Сергей Владимирович Романович — российский актер кино, сценарист и продюсер. Известен ролями в сериалах «Чернобыль. Зона отчуждения» и «Ольга».

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Актер Сергей Романович заявил, что готов стать донором органов только ради своей дочери или супруги. Об этом он рассказал на премьере триллера «Хирург» в Москве, посвященного теме черного рынка органов, сообщает портал Super. «Только если это был бы кто-то очень близкий. Дочь. Наверное, дочь. Только ради дочери, возможно, и ради жены, ради семьи (я бы пошел на такое)», — объяснил Романович порталу Super. Сергей Владимирович Романович — российский актер кино, сценарист и продюсер. Известен ролями в сериалах «Чернобыль. Зона отчуждения» и «Ольга».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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