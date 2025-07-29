29 июля 2025

Популярную певицу задушил муж во время ссоры, она была мамой троих детей

© Служба новостей «URA.RU»
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Подозреваемого в убийстве жены задержали
Подозреваемого в убийстве жены задержали Фото:

В Узбекистане муж задушил во время ссоры певицу Носирову, выступавшую под псевдонимом Зебои Жахон. Она воспитывала троих детей. В пресс-службе прокуратуры Республики подтвердили задержание подозреваемого мужчины. Об этом сообщил телеканал Milliy TV.

«Подозреваемый в убийстве задержан. Против него завели уголовное дело», — передает телеканал слова пресс-секретаря генпрокурора Узбекистана Хаета Шамсутдинова. Уточняется, что трагедия произошла 26 июля в Тайлакском районе Самаркандской области.

По данным канала, муж певицы 1992 года рождения, а сама Жахон на год его младше. Носирова была популярной певицой в своей стране.

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В Узбекистане муж задушил во время ссоры певицу Носирову, выступавшую под псевдонимом Зебои Жахон. Она воспитывала троих детей. В пресс-службе прокуратуры Республики подтвердили задержание подозреваемого мужчины. Об этом сообщил телеканал Milliy TV. «Подозреваемый в убийстве задержан. Против него завели уголовное дело», — передает телеканал слова пресс-секретаря генпрокурора Узбекистана Хаета Шамсутдинова. Уточняется, что трагедия произошла 26 июля в Тайлакском районе Самаркандской области. По данным канала, муж певицы 1992 года рождения, а сама Жахон на год его младше. Носирова была популярной певицой в своей стране.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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