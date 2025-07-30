Стало известно, где находился эпицентр мощного землетрясения на Камчатке

РИА: эпицентром землетрясения на Камчатке стал акваторий Тихого океана
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Эпицентром землетрясения на Камчатке стал акваторий Тихого океана
Эпицентром землетрясения на Камчатке стал акваторий Тихого океана Фото:
новость из сюжета
На Камчатку и Сахалин обрушилось сильнейшее за десятилетия землетрясение

Эпицентром мощного землетрясения в Камчатском крае стал акваторий Тихого океана на глубине 17 километров. Об этом сообщил представитель экстренных служб.

«Эпицентр землетрясения на Камчатке находился в акватории Тихого океана на глубине 17 километров в 144 километрах юго-восточнее Петропавловска-Камчатского», — сообщает представитель экстренных служб. Новость опубликована на сайте агентства РИА Новости.

Ранее на Камчатке произошло сильнейшее землетрясение за последние 73 года. Магнитуда достигает до 8.7. В районе Петропавловска-Камчатского сохраняется высокая сейсмическая активность. На всей территории Курильских островов также действует режим ЧС. После землетрясения было эвакуировано 2,7 тысяч жителей. Подробнее о землетрясении в районе Сахалина и Камчатки читайте в онлайн-трансляции URA.RU.

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Эпицентром мощного землетрясения в Камчатском крае стал акваторий Тихого океана на глубине 17 километров. Об этом сообщил представитель экстренных служб. «Эпицентр землетрясения на Камчатке находился в акватории Тихого океана на глубине 17 километров в 144 километрах юго-восточнее Петропавловска-Камчатского», — сообщает представитель экстренных служб. Новость опубликована на сайте агентства РИА Новости. Ранее на Камчатке произошло сильнейшее землетрясение за последние 73 года. Магнитуда достигает до 8.7. В районе Петропавловска-Камчатского сохраняется высокая сейсмическая активность. На всей территории Курильских островов также действует режим ЧС. После землетрясения было эвакуировано 2,7 тысяч жителей. Подробнее о землетрясении в районе Сахалина и Камчатки читайте в онлайн-трансляции URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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