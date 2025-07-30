Еще двое убийц псковских десантников отправятся в тюрьму

Двое новых обвиняемых по делу о нападении банд Басаева и Хаттаба на псковских десантников в Чечне в 2000 году приговорены к 17 и 14 годам лишения свободы. Об этом сообщили в Следственном Комитете.
«Жители Кабардино-Балкарии Асланбек Казанчев и Анзор Батыров признаны виновными в „участии в банде“, „вооруженном мятеже“ и „посягательстве на жизнь военных“, — передают слова СК РИА Новости. Кроме того, в ФСБ уточняют, что Казанчев и Батыров были задержаны сотрудниками спецслужбы в июне 2023-го.
Ранее было известно о задержании Ислама Бациева, причастного к деятельности банды Басаева и Хаттаба. В отношении 46-летнего Бациева выдвинуты обвинения по ряду статей Уголовного кодекса Российской Федерации. Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ, операция по задержанию была проведена 20 марта на территории Дагестана.
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