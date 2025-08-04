Челябинская ФСБ ликвидировала подпольные мастерские

В России ФСБ за май-июнь ликвидировали 62 подпольные оружейные мастерские. В Челябинской области данному направлению уделяется пристальное внимание, сообщили URA.RU в пресс-службе регионального ведомства.
«С начала 2025 года по материалам УФСБ за совершение указанных преступлений осуждено 14 лиц. Из незаконного оборота изъято 35 единиц огнестрельного оружия и его основных частей, около семи килограммов взрывчатых веществ, более 1500 боеприпасов различного калибра, ликвидировано две подпольных мастерских по модернизации и переделке гражданских образцов огнестрельного оружия в боевые аналоги», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону.
В других субъектах силовики также работают над ликвидацией подполья. Под данным пресс-службу ФСБ РФ, лишь за май-июнь пресечена противоправная деятельность 157 жителей из 51 субъекта страны, причастных к незаконному обороту средств поражения, а также восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту. Вместе с МВД РФ и Росгвардией удалось изъять из оборота 268 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства: четыре пулемета, 25 автоматов, 11 пистолетов-пулеметов, 94 пистолета и револьвера, 134 винтовки, карабина и ружья, а также два гранатомета, 21 артиллерийский снаряд, 92 гранаты, 16 электродетонаторов, более 140 килограммов взрывчатых веществ (тротил, порох), свыше 34 тысяч патронов различного калибра. Прекращена деятельность 62 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов.
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