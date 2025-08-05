Вопреки решению суда в реку ХМАО продолжается сброс нефтяных отходов

В Нижневартовске (ХМАО) у водозабора ряд компаний продолжает незаконный сброс нефтяных и буровых отходов. Ранее суд вынес решение рекультивировать эти земли, но захламление водоохранной зоны продолжается. Ситуацией заинтересовался глава СК РФ Александр Бастрыкин.
«В СМИ размещено обращение в адрес Председателя СК России Бастрыкина А.И. с просьбой принять меры для прекращения размещения нефтесодержащих отходов в водоохранной зоне реки у водозабора Нижневартовска. На данной территории расположено незаконное шламохранилище, где рядом компаний размещаются нефтяные и буровые отходы с месторождений, несмотря на имеющееся судебное решение о рекультивации данных земель», — сообщается в telegram-канале ведомства.
Обращение опубликовали представители экологической организации. Окружные следователи по данному случаю расследуют уголовное дело. Александр Бастрыкин ждет доклад от коллег из ХМАО о ходе его продвижения.
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