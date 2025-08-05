05 августа 2025

Вопреки решению суда в реку ХМАО продолжается сброс нефтяных отходов

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд ранее вынес решение о рекультивации земель в районе водозабора
Суд ранее вынес решение о рекультивации земель в районе водозабора Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) у водозабора ряд компаний продолжает незаконный сброс нефтяных и буровых отходов. Ранее суд вынес решение рекультивировать эти земли, но захламление водоохранной зоны продолжается. Ситуацией заинтересовался глава СК РФ Александр Бастрыкин.

«В СМИ размещено обращение в адрес Председателя СК России Бастрыкина А.И. с просьбой принять меры для прекращения размещения нефтесодержащих отходов в водоохранной зоне реки у водозабора Нижневартовска. На данной территории расположено незаконное шламохранилище, где рядом компаний размещаются нефтяные и буровые отходы с месторождений, несмотря на имеющееся судебное решение о рекультивации данных земель», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Обращение опубликовали представители экологической организации. Окружные следователи по данному случаю расследуют уголовное дело. Александр Бастрыкин ждет доклад от коллег из ХМАО о ходе его продвижения.

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В Нижневартовске (ХМАО) у водозабора ряд компаний продолжает незаконный сброс нефтяных и буровых отходов. Ранее суд вынес решение рекультивировать эти земли, но захламление водоохранной зоны продолжается. Ситуацией заинтересовался глава СК РФ Александр Бастрыкин. «В СМИ размещено обращение в адрес Председателя СК России Бастрыкина А.И. с просьбой принять меры для прекращения размещения нефтесодержащих отходов в водоохранной зоне реки у водозабора Нижневартовска. На данной территории расположено незаконное шламохранилище, где рядом компаний размещаются нефтяные и буровые отходы с месторождений, несмотря на имеющееся судебное решение о рекультивации данных земель», — сообщается в telegram-канале ведомства. Обращение опубликовали представители экологической организации. Окружные следователи по данному случаю расследуют уголовное дело. Александр Бастрыкин ждет доклад от коллег из ХМАО о ходе его продвижения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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