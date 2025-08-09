09 августа 2025

Свердловчан ожидает теплая погода без осадков

В Екатеринбурге температура поднимется до +24 градусов
В Екатеринбурге температура поднимется до +24 градусов

В Свердловской области 10 августа сохранится влияние гребня антициклона, что обеспечит преимущественно теплую и сухую погоду. Такой прогноз дает синоптик Алексей Пулин.

«В воскресенье над территорией Свердловской области сохранится присутствие гребня антициклона. Воздушная масса в нем постепенно прогревается, дневные температуры в регионе ожидаются уже близкими к +25 градусам», — заявил синоптик в своем telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

Температура воздуха ночью составит от +8 до +13 градусов, на западе региона возможно понижение до +2..+7 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до +26 градусов. Осадки маловероятны, за исключением юго-западных и восточных районов, где возможны кратковременные дожди.

В Екатеринбурге 10 августа ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Температура воздуха ночью опуститься до +10, днем поднимется до +24 градусов.

