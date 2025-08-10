В Каменске-Уральском легковушка сгорела дотла после аварии с кроссовером. Фото

В Каменске-Уральском в результате аварии погибли два человека
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В ДТП погибли два человека
В ДТП погибли два человека Фото:

В Каменске-Уральском (Свердловская область) водитель авто Ford выехал на встречку и влетел в кроссовер Hyundai. В результате американская машина загорелась. Водитель и пассажир Ford погибли на месте, рассказали в Госавтоинспекции Свердловской области.

«На месте происшествия скончались водитель и пассажир автомобиля Ford. Пассажиры Hyundai, включая годовалого ребенка, с травмами различной степени тяжести госпитализированы, в настоящее время им оказывается необходимая медицинская помощь», — рассказали в ведомстве.

Пожар удалось оперативно потушить. Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД, выясняются все обстоятельства аварии.

Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Каменске-Уральском (Свердловская область) водитель авто Ford выехал на встречку и влетел в кроссовер Hyundai. В результате американская машина загорелась. Водитель и пассажир Ford погибли на месте, рассказали в Госавтоинспекции Свердловской области. «На месте происшествия скончались водитель и пассажир автомобиля Ford. Пассажиры Hyundai, включая годовалого ребенка, с травмами различной степени тяжести госпитализированы, в настоящее время им оказывается необходимая медицинская помощь», — рассказали в ведомстве. Пожар удалось оперативно потушить. Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД, выясняются все обстоятельства аварии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...