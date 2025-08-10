В Каменске-Уральском (Свердловская область) водитель авто Ford выехал на встречку и влетел в кроссовер Hyundai. В результате американская машина загорелась. Водитель и пассажир Ford погибли на месте, рассказали в Госавтоинспекции Свердловской области.
«На месте происшествия скончались водитель и пассажир автомобиля Ford. Пассажиры Hyundai, включая годовалого ребенка, с травмами различной степени тяжести госпитализированы, в настоящее время им оказывается необходимая медицинская помощь», — рассказали в ведомстве.
Пожар удалось оперативно потушить. Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД, выясняются все обстоятельства аварии.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!