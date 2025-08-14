Пермский экономист Стародумова объяснила рост спроса на наличные

Россияне скупают наличные доллары и евро в период отпусков, так как в других странах из-за санкций невозможно использовать российские банковские карты. Поэтому высокий спрос на наличные носит сезонный характер, говорит старший преподаватель кафедры «Экономика и финансы» Пермского Политеха Юлия Стародумова.
«Из-за санкций и приостановки работы международных платежных систем у наших граждан стало меньше возможностей оплачивать покупки и услуги за границей безналичным способом. Это вынуждает туристов активнее запасаться наличной валютой перед поездкой. Поэтому текущий всплеск спроса на иностранные деньги носит временный характер и связан в первую очередь с летним туристическим сезоном и сложностями безналичных расчетов за рубежом», — рассказала Стародумова.
Эксперт также отмечает, что многие россияне предпочитают хранить свои сбережения в наличных. Стародумова соглашается, что хранить деньги на банковском счете в 2025 году недостаточно надежно. Но советует использовать разные способы, а не только купюры «под матрасом». Часть сбережений можно держать в валюте, что защитит от резкого ослабления рубля; часть вложить в облигации или на индивидуальные инвестиционные счета. Экономист напоминает и про вложения в недвижимость. «За последние 5-10 лет квартиры в крупных городах России подорожали в среднем в 1,5-2 раза, что делает такой метод вложения финансовых средств отличной защитой от обесценивания денег. Однако важно помнить, что недвижимость относится к низколиквидным активам, ее продажа может занять значительное время, а владение сопряжено с дополнительными расходами на содержание, налоги и коммунальные платежи». — говорит Стародумова.
