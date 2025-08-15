Директора НИИ Татарстана задержали за присвоение 11,5 млн

Управляющий директор Центрального научно-исследовательского института геологии нерудных полезных ископаемых (ЦНИИГеолнеруд) задержан по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями и мошенничестве на сумму более 11,5 миллиона рублей. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ России по Татарстану.

«Задержан управляющий директор АО 'ЦНИИГеолнеруд', занимающегося исследованиями в области геологии и полезных ископаемых», — отметили в региональном управлении ФСБ, их данные передает РИА Новости. Как отмечается в официальном сообщении ФСБ, руководитель научного института заключал договоры на сумму более 11,5 миллиона рублей на проведение аналитических исследований месторождений полезных ископаемых с аффилированными организациями. При этом, по данным правоохранителей, работы по договорам фактически не выполнялись, а выделенные на них средства переводились на счета физических лиц, затем обналичивались и присваивались подозреваемым.

Следственное управление СК РФ по Татарстану уже возбудило в отношении фигуранта уголовное дело по статьям УК РФ «злоупотребление должностными полномочиями» и «мошенничество». По данным правоохранительных органов, ЦНИИГеолнеруд — единственный в стране институт федерального уровня, который занимается комплексными исследованиями, оценкой и сопровождением геологоразведочных работ нерудных полезных ископаемых. В задачи учреждения также входит проведение лабораторных испытаний и арбитражного контроля в сфере добычи и переработки минерального сырья. В настоящее время ведутся следственные действия, выясняются все обстоятельства произошедшего.

