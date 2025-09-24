В ООН заявили о готовности РФ к диалогу с Киевом при условии «серьезного разговора»

Россия готова к переговорам с Украиной, несмотря на сомнения в легитимности ее действующего руководства. Об этом сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский во время заседания Совета Безопасности ООН.
«Не отказываемся мы от переговоров с Украиной, несмотря на крайне сомнительную, мягко говоря, легитимность ее нынешних властей. Оптимальный формат для этого уже найден — это переговорная площадка в Стамбуле», — заявил Полянский на заседании СБ ООН. Его цитирует РИА Новости.
Однако от отметил, что о переговорах можно будет начать говорить только после того, как будут достигнуты «значимые экспертные наработки». А это, по мнению Полянского, произойдет еще не скоро.
Ранее российские представители отмечали, что Украина не предоставила ответа на предложения Москвы по продолжению переговоров в Стамбуле, несмотря на то что там уже проходили три раунда диалога и были достигнуты договоренности по гуманитарным вопросам. Российская сторона предлагала повысить уровень делегаций и создать рабочие группы по ключевым направлениям, однако дальнейшие шаги зависят от позиции Киева.
