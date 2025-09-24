Трамп назвал действия России на Украине бесцельными

Трамп: Россия бесцельно участвует в конфликте на Украине
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Трамп охарактеризовал конфликт на Украине
Трамп охарактеризовал конфликт на Украине Фото:

Американский президент Дональд Трамп считает, что Россия якобы «бесцельно» участвует в конфликте на Украине. Об этом он сообщил в соцсети.

«Россия уже три с половиной года ведет бесцельную борьбу, которая при настоящей военной силе завершилась бы за неделю», — написал президент США в соцсети Truth Social. Трамп сделал это заявление после разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским в Нью-Йорке.

Ранее Трамп неоднократно высказывал недовольство затяжным характером российско-украинского конфликта, подчеркивая свою уверенность в возможности его урегулирования. Он заявлял о необходимости приложить усилия для прекращения боевых действий.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Американский президент Дональд Трамп считает, что Россия якобы «бесцельно» участвует в конфликте на Украине. Об этом он сообщил в соцсети. «Россия уже три с половиной года ведет бесцельную борьбу, которая при настоящей военной силе завершилась бы за неделю», — написал президент США в соцсети Truth Social. Трамп сделал это заявление после разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским в Нью-Йорке. Ранее Трамп неоднократно высказывал недовольство затяжным характером российско-украинского конфликта, подчеркивая свою уверенность в возможности его урегулирования. Он заявлял о необходимости приложить усилия для прекращения боевых действий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...