В ХМАО для курильщиков внедрили новый метод выявления рака легких

В Нижневартовской городской поликлинике (ХМАО) внедрили низкодозную компьютерную томографию для скрининга рака легких. На новую процедуру приглашают курильщиков со стажем, рассказали в региональном депздраве.
«В поликлинике внедрен новый метод скрининга, направленный на раннее выявление онкологических заболеваний легких — низкодозная компьютерная томография. Обследование проходят мужчины и женщины 55–74 лет со стажем курения от 30 лет», — сообщает ведомство. Также проверяют тех, у кого в семье были больные раком легких или тяжелой хронической обструктивной болезнью легких.
Такой вид томографии уже принес первые результаты: у 31 из 74 обследованных пациентов выявлены различные патологии, включая один случай онкозаболевания. Пациенты получают комплексную поддержку на всех этапах обследования: от постановки диагноза до выбора тактики лечения. Раннее выявление позволяет повысить эффективность терапии и сохранить качество жизни жителей ХМАО.
Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске (ХМАО) благодаря диспансеризации на ранних стадиях выявляют опасные болезни. В их числе ожирение, болезни сердца, сахарный диабет и онкопатологии.
