13 августа 2025

В ХМАО врачи рассказали, какие опасные болезни выявляют при диспансеризации

В ХМАО при диспансеризации выявляется ожирение, рак и сахарный диабет
© Служба новостей «URA.RU»
Ожирение - один из диагнозов, который выявляют при диспансеризация в ХМАО
Ожирение - один из диагнозов, который выявляют при диспансеризация в ХМАО Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) благодаря диспансеризации на ранних стадиях выявляют ожирение, болезни сердца, сахарный диабет и онкопатологии. Об этом сообщили в департаменте здравоохранения Югры.

«На ранних стадиях с начала года выявлено свыше пяти тысяч заболеваний — от ожирения и болезней сердца до сахарного диабета и онкопатологий. Более двух тысяч пациентов уже взяты под наблюдение врачей», — следует из сообщения ведомства.

В депздраве привели показательный случай. Мужчина без жалоб пришел к врачу за справкой о состоянии здоровья для участия в спортивном мероприятии. В рамках диспансеризации ему назначили обследование, в ходе которого обнаружили полипы в кишечнике. Медики подчеркнули, что своевременное направление к онкологу позволило начать лечение на раннем этапе.

С начала года диспансеризацию в городской поликлинике прошли более 53 тысяч жителей Нижневартовска, в том числе почти 24 тысячи человек старшего возраста. Во время профосмотров обследовано 10 тысяч горожан, углубленную диспансеризацию прошли около тысячи человек, а репродуктивное здоровье проверили почти 17 тысяч жителей.

Ранее URA.RU сообщало, что врачи ХМАО развенчали миф о рисках возрастных родов. Беременность после 35 лет может проходить без осложнений при соблюдении медицинских рекомендаций.

© Служба новостей «URA.RU»
