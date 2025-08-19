«Поставили крест»: ВС РФ уничтожили украинскую бригаду на границе ЛНР

Российские военные практически уничтожили 53-ю механизированную бригаду ВСУ в районе Серебрянского леса (ЛНР). Об этом сообщили источники в российских силовых структурах.
«Бригада практически уничтожена, потеряла свою боеспособность, а на остатках боевиков в болотах и лесах Северского Донца просто поставили крест», — передали в ТАСС слова представителей силовых структур. Ранее сообщалось об активном продвижении подразделений ВС РФ в районе Серебрянских лесов.
Серебрянские леса находятся у города Северск. Численность украинской бригады может составлять от одной до восьми тысяч бойцов.
