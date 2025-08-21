Жители челябинского поселка потребовали ремонт дороги, смытой ручьем с камнями

Жители поселка Межевой Саткинского района потребовали отремонтировать дорогу, которую после каждого дождя смывает ручьем с камнями. Они отметили, что булыжники выносит потоком на оживленную трассу, что может привести к аварии. В администрации района URA.RU сообщили, что намерены предпринять.
«На улице Водопроводной при каждом дожде поток воды выносит булыжники на Межевской тракт. Она течет прямо по дороге, ехать практически невозможно, а ночью просто опасно, учитывая крутой спуск», — уточнили местные жители в сообществе «Текслер, помоги» в соцсети «ВКонтакте».
Жители поселка рассказали, что изначально вдоль дороги были ливневые стоки, но часть из них перекопали сами жители, а другую — работники коммунальных предприятий. Сейчас воде некуда уходить, и она активно размывает дорогу, вынося большие камни на ближайшую трассу вниз по течению ручья. Сельчане переживают, что потоком воды с булыжниками может снести автомобиль в овраг. В администрации района рассказали, что уже предприняли меры.
«В настоящий момент все камни, вынесенные водой, с дороги убраны, проезд прочищен. Вопрос о восстановлении ливневого стока поставлен в план работ», — отметили в пресс-службе администрации Саткинского района.
