Лукашенко рассказал о предложении ударить «Орешником» по Банковой

Лукашенко заявил, что Путину предлагали ударить «Орешником» по Банковой
Александр Лукашенко заявил, что России поступало предложение ударить «Орешником» по Офису украинского президента
Александр Лукашенко заявил, что России поступало предложение ударить «Орешником» по Офису украинского президента

Президент России Владимир Путин отказался от предложения нанести удар по зданию администрации президента Украины на улице Банковой в Киеве. Об этом журналистам сообщил президент Беларуси Александр Лукашенко.

«Ни в коем случае», — озвучил Лукашенко ответ российского главы на предложение ударить «Орешником» по Офису президента Украины. Лукашенко отметил, что разговоры о возможности атаки по центральному офису Владимира Зеленского действительно поднимались. Его слова передают авторы telegram-канала «Пул Первого».

Подробности об инициаторах предложения и обстоятельствах обсуждения Лукашенко не уточнил. Также не сообщается, в какое время и в каком формате проходил этот диалог. От российской стороны официальных комментариев на момент публикации не поступало.

В настоящий момент обсуждается трехсторонняя встреча России, США и Украины. Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин готов рассмотреть личную встречу с главой Украины Владимиром Зеленским, однако для этого нужна подготовка. Об этом говорил глава МИД РФ Сергей Лавров.

