Лукашенко рассказал о предложении ударить «Орешником» по Банковой

Президент России Владимир Путин отказался от предложения нанести удар по зданию администрации президента Украины на улице Банковой в Киеве. Об этом журналистам сообщил президент Беларуси Александр Лукашенко.
«Ни в коем случае», — озвучил Лукашенко ответ российского главы на предложение ударить «Орешником» по Офису президента Украины. Лукашенко отметил, что разговоры о возможности атаки по центральному офису Владимира Зеленского действительно поднимались. Его слова передают авторы telegram-канала «Пул Первого».
Подробности об инициаторах предложения и обстоятельствах обсуждения Лукашенко не уточнил. Также не сообщается, в какое время и в каком формате проходил этот диалог. От российской стороны официальных комментариев на момент публикации не поступало.
В настоящий момент обсуждается трехсторонняя встреча России, США и Украины. Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин готов рассмотреть личную встречу с главой Украины Владимиром Зеленским, однако для этого нужна подготовка. Об этом говорил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.