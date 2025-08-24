24 августа 2025

Свердловчан ждет самый теплый день недели

Температура в Екатеринбурге поднимется до +28 градусов
Температура в Екатеринбурге поднимется до +28 градусов

Самый теплый день недели ожидает Свердловску область 25 августа. Температура воздуха днем поднимется до +30 градусов. Такой прогноз дает синоптик Алексей Пулин.

«Понедельник в Свердловской области станет самым теплым днем наступившей недели. Регион расположен на западной периферии антициклона, по которой на Урал с южного направления поступает теплый воздух. Потепление распространится и на северные районы, где накануне было по-осеннему холодно», — сообщает синоптик в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

В течение дня по области прогнозируется переменная облачность. На севере и северо-западе температура достигнет +19…+24 градусов, в остальных районах будет от +25 до +30. В ночные часы столбики термометров покажут от +11 до +16 градусов. В западных районах возможны кратковременные ливни и локальные грозы.

В Екатеринбурге ожидается переменная облачность, возможны кратковременные осадки и вероятность грозы около 5%. Ночью температура опустится до +14 градусов, днем потеплеет до +28.

