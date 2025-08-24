Какой будет погода в последнюю неделю лета в Свердловской области

В последние дни августа похолодает и польет дождь
Последняя неделя лета не порадует свердловчан теплом и солнцем. Как сообщила URA.RU главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко, в конце августа похолодает и начнутся осадки.
«Ближайшая ночь будет еще теплой, 26 августа — переходный день, а потом существенно похолодает. Днем 14-19 градусов, ночью — 7-12 и довольно частые дожди», — объяснила метеоролог.
Этому будет предшествовать жаркий день в понедельник, 25 августа. По прогнозам синоптика Алексея Пулина, температура воздуха поднимется до +30.
