24 августа 2025

Какой будет погода в последнюю неделю лета в Свердловской области

В последнюю неделю лета в Свердловской области похолодает и начнутся дожди
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В последние дни августа похолодает и польет дождь
В последние дни августа похолодает и польет дождь Фото:

Последняя неделя лета не порадует свердловчан теплом и солнцем. Как сообщила URA.RU главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко, в конце августа похолодает и начнутся осадки. 

«Ближайшая ночь будет еще теплой, 26 августа — переходный день, а потом существенно похолодает. Днем 14-19 градусов, ночью — 7-12 и довольно частые дожди», — объяснила метеоролог. 

Этому будет предшествовать жаркий день в понедельник, 25 августа. По прогнозам синоптика Алексея Пулина, температура воздуха поднимется до +30.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Последняя неделя лета не порадует свердловчан теплом и солнцем. Как сообщила URA.RU главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко, в конце августа похолодает и начнутся осадки.  «Ближайшая ночь будет еще теплой, 26 августа — переходный день, а потом существенно похолодает. Днем 14-19 градусов, ночью — 7-12 и довольно частые дожди», — объяснила метеоролог.  Этому будет предшествовать жаркий день в понедельник, 25 августа. По прогнозам синоптика Алексея Пулина, температура воздуха поднимется до +30.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...