Пермяки повстречали на охоте лисенка. Хищник не испугался человека и долгое время не уходил. Видеозапись с любопытным животным пермяки опубликовали в сообществе «Банда ОПК Охотники Пермского края» в соцсети «ВКонтакте».
На кадрах видно, как небольшой лисенок подходит очень близко к человеку. «Эй, ты совсем бессмертный что ли? Застрелю ведь тебя», — шутит охотник на видео. Спустя какое-то время животное убежало в лес.
Пользователи соцсети разошлись во мнении относительно увиденного. Одни предположили, что такое любопытство зверя весьма опасно, ведь лисы переносят бешенство, другие посчитали, что лисенок совсем молодой, поэтому еще не боится человека.
