Лидер ЛДПР в Пермском крае выступил за всемерную поддержку земляков-тружеников

Лидер ЛДПР в Прикамье Олег Постников поддержал внедрение программы «Трудовая доблесть России», которая нацелена на поддержку людей труда и расширение льгот для них. Проект партии объединил различные инициативы из всех регионов страны, в том числе и Пермского края.
В беседе с URA.RU Олег Постников отметил, что в регионе более 750 тысяч пенсионеров — фактически, треть населения. «Льготы для всех ветеранов труда должны быть безусловными! Правительство должно стыдиться, заставляя ветеранов, отдавших лучшие годы развитию Пермского края, собирать всякие бумажки и справки о доходах. Эту практику нужно искоренить!» — заявил депутат.
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий отмечает, что различные программы поддержки людей труда зачастую доступны лишь сумевшим получить статус «Ветеранам труда». В партии же выступают за равенство и предлагают законодательно признать ветеранами трудовой деятельности всех мужчин после 35 лет стажа и женщин, проработавших более 30 лет. Партия также требует гарантировать им достойный соцпакет, включая компенсацию расходов на ЖКХ. Среди предложений ЛДПР — программы поддержки активного долголетия во всех регионах, сохранение льгот для жителей Крайнего Севера и «региональных» ветеранов труда при переезде, повышение пенсий до двух минимальных размеров оплаты труда, снижение пенсионного возраста и учреждение всероссийского «Дня ветерана труда».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!