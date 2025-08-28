28 августа 2025

Свердловская школьница едва не умерла во время прогулки с родителями по лесу

В Североуральске спасли школьницу с перекрытыми тромбами легочными сосудами
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Над спасением девушки работали врачи двух больниц
Над спасением девушки работали врачи двух больниц Фото:

В Североуральске (Свердловская область) у 17-летней школьницы внезапно закупорились легочные сосуды тромбами во время прогулки по лесу с родителями. Девушка потеряла сознание, а когда очнулась, стала жаловаться на одышку и сильные боли в груди. Родители срочно доставили ее в больницу, рассказали в пресс-службе областного минздрава.

«Это очень редкое явление в столь юном возрасте. У девушки на 80% легочные сосуды были забиты тромбами. Необходимо было найти такой алгоритм терапии, чтобы предотвратить образование новых тромбов и создать условия для растворения уже существующих, так как транспортировка девушки в профильное отделение областного учреждения здравоохранения в том состоянии, в каком она к нам поступила, могла стать фатальной», — пояснил врач-реаниматолог Североуральской ЦГБ Алексей Паршуков.

У пациентки и ранее была диагностирована склонность к тромбозам. С учетом возраста и хронических заболеваний, врачи выбрали максимально щадящую тактику лечения. В течение двух суток состояние школьницы удалось стабилизировать. Позже девушку перевели в ОДКБ для дальнейшего лечения.

В областной больнице ей назначили антикоагулянты и симптоматическую терапию, а также проводили кислородную поддержку. Через три недели пациентку выписали под наблюдение местных специалистов. Контрольные исследования спустя три месяца подтвердили восстановление кровотока в пострадавшей артерии.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Североуральске (Свердловская область) у 17-летней школьницы внезапно закупорились легочные сосуды тромбами во время прогулки по лесу с родителями. Девушка потеряла сознание, а когда очнулась, стала жаловаться на одышку и сильные боли в груди. Родители срочно доставили ее в больницу, рассказали в пресс-службе областного минздрава. «Это очень редкое явление в столь юном возрасте. У девушки на 80% легочные сосуды были забиты тромбами. Необходимо было найти такой алгоритм терапии, чтобы предотвратить образование новых тромбов и создать условия для растворения уже существующих, так как транспортировка девушки в профильное отделение областного учреждения здравоохранения в том состоянии, в каком она к нам поступила, могла стать фатальной», — пояснил врач-реаниматолог Североуральской ЦГБ Алексей Паршуков. У пациентки и ранее была диагностирована склонность к тромбозам. С учетом возраста и хронических заболеваний, врачи выбрали максимально щадящую тактику лечения. В течение двух суток состояние школьницы удалось стабилизировать. Позже девушку перевели в ОДКБ для дальнейшего лечения. В областной больнице ей назначили антикоагулянты и симптоматическую терапию, а также проводили кислородную поддержку. Через три недели пациентку выписали под наблюдение местных специалистов. Контрольные исследования спустя три месяца подтвердили восстановление кровотока в пострадавшей артерии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...