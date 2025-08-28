Свердловская школьница едва не умерла во время прогулки с родителями по лесу

В Североуральске (Свердловская область) у 17-летней школьницы внезапно закупорились легочные сосуды тромбами во время прогулки по лесу с родителями. Девушка потеряла сознание, а когда очнулась, стала жаловаться на одышку и сильные боли в груди. Родители срочно доставили ее в больницу, рассказали в пресс-службе областного минздрава.
«Это очень редкое явление в столь юном возрасте. У девушки на 80% легочные сосуды были забиты тромбами. Необходимо было найти такой алгоритм терапии, чтобы предотвратить образование новых тромбов и создать условия для растворения уже существующих, так как транспортировка девушки в профильное отделение областного учреждения здравоохранения в том состоянии, в каком она к нам поступила, могла стать фатальной», — пояснил врач-реаниматолог Североуральской ЦГБ Алексей Паршуков.
У пациентки и ранее была диагностирована склонность к тромбозам. С учетом возраста и хронических заболеваний, врачи выбрали максимально щадящую тактику лечения. В течение двух суток состояние школьницы удалось стабилизировать. Позже девушку перевели в ОДКБ для дальнейшего лечения.
В областной больнице ей назначили антикоагулянты и симптоматическую терапию, а также проводили кислородную поддержку. Через три недели пациентку выписали под наблюдение местных специалистов. Контрольные исследования спустя три месяца подтвердили восстановление кровотока в пострадавшей артерии.
