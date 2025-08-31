31 августа 2025
30 августа 2025

Полиция ХМАО разгромила нарколабораторию и задержала курьера. Видео

Обвиняемый в производстве наркотиков помещен под стражу
Полиция Югры разгромила нарколабораторию и задержала курьера в Иркутской области, который поставлял на территорию округа запрещенные вещества. Видео с задержанием опубликовано в telegram-канале «Полиция Югры».

«Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по ХМАО ликвидировали нарколабораторию по производству „синтетики“ и изъяли из незаконного оборота крупную партию мефедрона. Оперативным путём полицейские установили канал поступления в регион запрещённых веществ. Выяснилось, что незаконный бизнес наладил 34-летний уроженец Иркутской области», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Полицейские отправились в командировку в Иркутскую область и при поддержке Росгвардии задержали обвиняемого. При обыске в его доме было обнаружено 64 канистры с прекурсорами на 1280 литров, три килограмма «синтетики», а из тайников-закладок изъяли более восьми килограммов мефедрона. Мужчина признался в преступлении, в отношении него возбуждено два уголовных дела, он помещен под стражу.

