В Нижневартовске фитнес-клуб сети DDX обвинили в установке камер в раздевалках. Но представители компании пояснили URA.RU, что клиенты перепутали изображение — на мониторе ресепшена оказались картинки 3D-тура по клубу.
«В раздевалках клубов DDX Fitness нет камер видеонаблюдения. Приведенные фото — фото 3D тура по клубу. Такие туры есть по каждому клубу и доступны на нашем сайте», — сообщила агентству пресс-служба сети.
До этого в telegram-канале «ЧП Нижневартовск. Происшествия» опубликовали фото с монитором на ресепшене клуба, где были изображены раздевалки. Клиенты приняли их за вид с камер видеонаблюдения. «Сегодня подошла на стойку ресепшн DDX фитнес и обнаружила, что в раздевалках установлены камеры видеонаблюдения», — говорится в публикации.
В комментариях напротив также заметили, что изображение больше похоже на 3D-тур. «Это фотки, а не камера. Фотки сделанные для обзора зала», — написал пользователь с ником Макс.
Ранее URA.RU рассказывало, что жители Нижневартовска жаловались на камеры видеонаблюдения в примерочной в одном из городских магазинов. Клиенты возмутились и направили жалобу в торговую сеть.
