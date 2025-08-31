31 августа 2025
30 августа 2025

В ХМАО крупная фитнес-сеть сделала заявление из-за обвинений в установке камер в раздевалках. Фото

В ХМАО фитнес-клуб DDX обвинили в установке камер в раздевалках
Фитнес-клуб обвинили в установке камер в раздевалках
Фитнес-клуб обвинили в установке камер в раздевалках Фото:

В Нижневартовске фитнес-клуб сети DDX обвинили в установке камер в раздевалках. Но представители компании пояснили URA.RU, что клиенты перепутали изображение — на мониторе ресепшена оказались картинки 3D-тура по клубу.

«В раздевалках клубов DDX Fitness нет камер видеонаблюдения. Приведенные фото — фото 3D тура по клубу. Такие туры есть по каждому клубу и доступны на нашем сайте», — сообщила агентству пресс-служба сети.

До этого в telegram-канале «ЧП Нижневартовск. Происшествия» опубликовали фото с монитором на ресепшене клуба, где были изображены раздевалки. Клиенты приняли их за вид с камер видеонаблюдения. «Сегодня подошла на стойку ресепшн DDX фитнес и обнаружила, что в раздевалках установлены камеры видеонаблюдения», — говорится в публикации.

Клиенты перепутали картинки 3D-тура c изображением с камер видеонаблюдения
Клиенты перепутали картинки 3D-тура c изображением с камер видеонаблюдения
Фото:

В комментариях напротив также заметили, что изображение больше похоже на 3D-тур. «Это фотки, а не камера. Фотки сделанные для обзора зала», — написал пользователь с ником Макс.

Ранее URA.RU рассказывало, что жители Нижневартовска жаловались на камеры видеонаблюдения в примерочной в одном из городских магазинов. Клиенты возмутились и направили жалобу в торговую сеть.

