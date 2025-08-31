Губернатор ХМАО сдержал обещание, которое дал родному городу

Губернатор ХМАО Руслан Кухарук сдержал обещание, которое дал родному городу в 2024 году, получив назначение на пост губернатора ХМАО. На его малой родине, в опорном городе «Лукойла» Урае, построили новую школу. Информация о торжественной линейке опубликовано в telegram-канале главы города Тимура Закирзянова.
«Я от всей души рад вас поздравить с Днем знаний, с началом нового учебного года. 1 сентября — это действительно особенный день, особенный праздник, который объединяет всех жителей нашей страны. Праздник, который напоминает нам о наших школьных годах — о наших учителях, о наших школьных друзьях.Несомненно, этот праздник, который олицетворяет получает олицетворяет получение новых знаний, дорогу вперед, преодоление трудностей, и, конечно же, новых побед», — поздравил Кухарук урайцев.
Новую школу на 990 мест сдать местные власти и окружной стройблок обещали еще во время первой рабочей поездки тогда еще врио главы региона. В школе открылся специализированный «Лукойл»-класс, который позволит не только получить знания, которые необходимы ученикам для поступления в колледжи и вузы, но и погрузиться в профессию будущего нефтяника и познакомиться с потенциальным работодателем. Кухарук также прошел с небольшой экскурсией по образовательному учреждению. Накануне он вместе с главой города объехали строящиеся объекты и оценили готовность.
Открылись новые школы и в других муниципалитетах. Так, в Хулимсунте Октябрьского района наконец сдали долгострой. «Первоначально учреждение планировали сдать в 2016 году, но сроки неоднократно сдвигались, превращая объект в долгострой. Сейчас же все работы завершены, и школа приняла в своих стенах более 200 ребят. Здесь будут функционировать не только учебные классы, но и школа искусств. Оборудованы кабинеты по специальностям струнных инструментов, аккордеона, фортепиано, сольфеджио и изобразительных искусств», — отметил Кухарук в своем telegram-канале.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!