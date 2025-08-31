31 августа 2025

Синоптики спрогнозировали, когда в ХМАО выпадет первый снег

В ХМАО первый снег выпадет 3 октября
В ХМАО первый снег выпадет 3 октября
Первый снег в Югре выпадет 3 октября. Такой прогноз дают синоптики на портале Gismeteo.

«Пасмурно. Небольшой снег с дождем», — сообщается на портале. Снегопад и похолодание до +7 градусов ожидается в Ханты-Мансийске.Осадки 3 октября также прогнозируются в Нефтеюганске и Пыть-Яхе.

В Сургуте и Нижневартовске первый снег с дождем ожидается 4 октября. Температура воздуха опустится до +6 градусов.

