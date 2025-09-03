Пермский турагент рассказала, чем опасны большие скидки на туры

Путешественникам из Перми рекомендуют внимательно проверять туры перед покупкой. Если фирма предлагает большую скидку, поездка может не состояться, рассказала URA.RU руководитель пермского турагентства «А-Тур» Алина Балыбердина. Более подробно о рисках во время путешествий, ценах и изнанке туристического бизнеса предпринимательница рассказала в большом интервью, которое будет позже опубликовано на сайте агентства.
«Чтобы не остаться без отпуска, рекомендую остерегаться больших скидок. Если турагент предлагает путевку в два раза дешевле, чем на проверенных сайтах, стоит задуматься», — сообщила Алина Балыбердина корреспонденту агентства.
Она отметила, что еще одним тревожным признаком могут стать скриншоты от турагента. Например, недобросовестные фирмы присылают не ссылку на тур, а картинку. По словам собеседницы агентства, лучше просить именно ссылку на подробное описание поездки. Также важно наличие договора, в котором прописаны реквизиты. По ИНН можно проверить компанию в реестре турагентов. «Еще советую обращать внимание на отзывы и рейтинги. У хороших компаний должно быть не менее десяти отзывов за последние пару месяцев и высокие средние оценки», — добавила Алина Балыбердина.
По словам турагента, до сих в России случаются инциденты, когда компания берет с клиентов деньги, но не оформляет путевки, и люди никуда не едут. По мнению собеседницы агентства, исправить ситуацию и прекратить подобные обманы сложно. «Если люди бросают туристов на деньги, значит, у них изначально дела шли не очень хорошо. Возможно, были долги. Возможно, они пытались привлечь большое количество клиентов скидками, а вместо популярности сработали в убыток», — добавила Алина Балыбердина.
