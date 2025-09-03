Мэр сделал заявление об отставке начальницы «Барби-чиновниц» из ХМАО

Глава Пыть-Яха (ХМАО) Сергей Елишев сделал заявление об отставке директора городского управления капитального строительства Ровены Киркиной. В соцсетях бывшая начальница раскрепощенных «Барби-чиновниц», прославившихся на всю Россию, настаивала на том, что с ней продлили контракт на 2026 год, но она отказалась от него сама. Елишев опроверг информацию бывшей подчиненной.
«Первоначально действительно планировалось продление контракта на 2026 год. Однако после представленного ею проекта, который должны построить на деньги нефтяников, у меня возникли вопросы к качеству его проработки. На совещании я сообщил ей, что в таком виде принять проект я не смогу, и сказал, что мы не сработаемся», — пояснил градоначальник.
Киркина в соцсетях выложила фото распоряжения о продлении ее полномочий еще на год — с 30 августа 2025 по 29 августа 2026, подписанное мэром Елишевым. На второй странице имеется рукописный текст следующего содержания: «29.08.2025 от продления трудового договора отказываюсь» и подпись. Однако в администрации города уточнили, что 29-м же августа пролонгация контракта была аннулирована исполняющим обязанности градоначальника — первым заместителем главы Пыть-Яха Татьяной Старостой, которая замещала Елишева на время его рабочей поездки. Решение было согласовано с главой. Копия документа предоставлена в распоряжение редакции. Киркина не ответила на звонок журналиста агентства.
Кроме того, в администрации уточнили, что к бывшей главе УКС есть претензии не только по поводу качества ее работ. Киркина пыталась оспорить результаты проверки городской счетно-контрольной палаты, которая установила, что «Барби-чиновницы» неэффективно тратили бюджетные средства. Речь идет о нарушениях на сумму порядка 10 миллионов рублей при строительстве скандального сквера Есенина, который сдали с трещинами и значительными недочетами — видео некачественных малых архитектурных форм публиковала местный депутат Людмила Завадская.
Киркина направила в Арбитражный суд ХМАО заявление, приложив результаты проведенной экспертизы. Согласно смете, на нее было потрачено еще 316 тысяч рублей из городского бюджета. Судебные расходы тоже профинансировал муниципалитет, который тогда возглавлял экс-мэр Дмитрий Горбунов. Однако УКС проиграл дело, и проверку СКП Киркиной оспорить так и не удалось.
Ранее URA.RU писало об увольнении директора УКС Пыть-Яха Ровены Киркиной. Она собрала под своим крылом команду раскрепощенных девушек, которые снискали скандальную славу «Барби-чиновниц» из-за видеоролика, в котором одна из них «попивала лучший раф» в розовом кабинете, трогая себя за грудь.
