Пленарное заседание ВЭФ завершилось, продлившись почти 3 часа

Пленарное заседание Восточного экономического форума (ВЭФ) завершилось 5 сентября во Владивостоке, продолжавшись 2 часа 56 минут. URA.RU вело прямую трансляцию с заседания.
Десятый Восточный экономический форум собрал на своей пленарной сессии представителей различных государств. В числе приглашенных выступающих были президент Российской Федерации Владимир Путин, глава правительства Монголии Гомбожавын Занданшатар, премьер-министр Лаосской Народно-Демократической Республики Сонсай Сипхандон, а также заместитель председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжун.
Во времф форума глава государства отметил важность совершенствования доходной составляющей бюджета. По его словам, расходы российского бюджета продолжают увеличиваться, что связано, в частности, с финансированием инфраструктурных проектов, сферы образования, оборонного комплекса и проведения специальной военной операции. Кроме того, президент выразил одобрение инициативе по использованию искусственного интеллекта в процессе формирования бюджета.
Премьер-министр Монголии охарактеризовал ВЭФ как значимый инструмент для ведения диалога в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Он также подчеркнул, что Россия, КНР и Монголия «одержимы» идеей расширения взаимовыгодного сотрудничества. На месте событий работали корреспонденты URA.RU Екатерина Лазарева и Роман Наумов.
