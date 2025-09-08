Х5 возобновила закупки продукции Mars

Крупнейший российский ритейлер Х5 возобновил закупки кондитерской продукции Mars для «Пятерочки» и «Перекрестка». Об этом сообщила компания.
«Х5 восстановила закупку кондитерской продукции Mars для поставки в сети „Пятёрочка“ и „Перекрёсток“», — рассказали в компании, передает РИА Новости. В июле текущего года поставки были приостановлены из-за разногласий по ценовой политике между Х5 и поставщиком. В число продукции, попавшей под ограничения, входили такие популярные бренды, как Mars, Snickers, Twix, а также жевательные резинки Orbit.
Как отмечают в Х5, возобновление закупок стало возможным после продолжительных и конструктивных переговоров с поставщиком. Обе стороны смогли найти компромисс по ключевым вопросам, что позволило заключить новые соглашения, учитывающие интересы как ритейлера, так и производителя.
