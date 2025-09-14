Глава Генштаба Украины: один день боев с Россией стоит 172 млн долларов

Один день конфликта с Россией обходится Украине в 172 миллиона долларов. Об этом заявил глава Генштаба ВСУ Андрей Гнатов, подчеркнув, что ведение боевых действий против такой мощной страны, как РФ, требует безумных финансовых ресурсов.
«Нам не нужно забывать, что внедрение инноваций — это безумные финансовые ресурсы. Ведение конфликта против такой большой и мощной по ресурсам страны, как РФ, — это очень дорого», — сообщил Гнатов в интервью Новости.Live. Заявление главы Генштаба ВСУ прозвучало на фоне обсуждения необходимости технологической модернизации украинской армии и поиска дополнительных источников финансирования для продолжения боевых действий.
За прошедшие сутки подразделения ВС Украины понесли потери, составившие около 1 330 человек в ходе столкновений с российскими военными на различных участках фронта. Об этом проинформировали в Минобороны, отметив также уничтожение более трехсот беспилотных летательных аппаратов и четырех управляемых авиационных бомб.
