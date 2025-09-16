«Уральские авиалинии» открыли продажу билетов из Екатеринбурга в Краснодар

Авиакомпания «Уральские авиалинии» открыла продажу билетов на рейсы из Екатеринбурга и Москвы в Краснодар, где прекратили принимать и отправлять рейсы в феврале 2022-го. Об этом рассказали в пресс-службе перевозчика.
«Первый рейс из Москвы (Домодедово) в столицу Кубани вылетит уже завтра, 18 сентября. А из Екатеринбурга — 20 сентября», — пояснили там.
Краснодарский аэропорт открыли для гражданских воздушных утром 11 сентября. Он будет работать каждый день с 09:00 до 19:00 по местному времени. Запустить авиасообщение между Екатеринбургом и Краснодаром 27 сентября планирует «Аэрофлот».
Авиагавань прекратила прием и отправку рейсов в конце февраля 2022 года. Причиной стали меры по обеспечению безопасности в условиях изменившейся обстановки на юге России.
