В Перми рухнули цены на новые iPhone 16

В Перми новые iPhone 16 подешевели на 25%
Пермяки чаще всего покупают iPhone 16 Pro
Пермяки чаще всего покупают iPhone 16 Pro

В Перми с января по сентябрь 2025 года снизились цены на новые iPhone 16. Смартфоны фирмы Apple за девять месяцев стали дешевле на 20-25%. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Авито».

«С начала года цены на новые iPhone 16 в Перми показали снижение от 20% до 25%. Меньше всего цена снизилась на iPhone 16. Его продают в среднем за 59 тысяч рублей, что на 20% дешевле, чем в январе 2025 года. Сильнее всего подешевел iPhone 16 Plus, который в среднем покупали за 70 000 рублей. С января цены на него снизились на 25%», — сказано в сообщении.

Аналитики отметили, что 16-ая серия iPhone стала самой востребованной среди новых телефонов. Так, доля продаж iPhone 16 Pro составляет 12%. Затем идет iPhone 16 Pro Max с долей 9%. Замыкает тройку лидеров iPhone 16 с долей 8%.

