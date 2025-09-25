Пожарные потушили топливные резервуары в Нижневартовске

В Нижневартовске (ХМАО) потушили пожар в районе реки Мега. На промышленной площадке воспламенились нефтяные отходы, сообщил исполняющий обязанности начальника 5-го пожарно-спасательного отряда Илья Кистанов.
«Сообщение о загорании нефтешламовых отложений поступило в 14:29. По прибытии сил был объявлен пожар первого класса, что предусматривает использование значительных ресурсов. В тушении участвовали основные и специальные подразделения», — рассказал пожарный.
Он отметил, что огонь угрожал соседним объектам. Пожарным приходилось тушить не только очаг возгорания, но и для охлаждать соседние резервуары, чтобы они не вспыхнули. Спасатели оперативно потушили огонь. Пострадавших нет.
Ранее URA.RU писало, что крупный пожар произошел в районе СНТ «Газовик» под Нижневартовском (ХМАО). На производственной базе огонь охватил емкости, в которых хранилось дизельное топливо.
Автор видео: telegram-канал МЧС ХМАО-Югры
