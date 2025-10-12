12 октября 2025

УрФУ предложит мэрии свой план реформы транспорта в Новокольцовском

Встреча Ильи Обабкова со студентами прошла 10 октября
И.о. ректора Уральского федерального университета (УрФУ) Илья Обабков попросил студентов помочь ему в создании реформы общественного транспорта в Новокольцовском, где находится новый учебный кампус. Затем проект покажут мэрии Екатеринбурга, заявил Обабков на встрече с учащимися.

«Я в переговорах с городской администрацией, но настаиваю, чтобы студенты сделали модель транспортных потоков общественного транспорта. Ее делали уже во время чемпионата мира по футболу в 2018, когда была очень сильная нагрузка. Давайте сделаем, поймем, тогда заявку в мэрию будет легче отдавать. Если есть какая-то команда, я готов с ней встречаться, работать», — заявил Обабков.

Он просит помочь с разработкой математической модели идеального движения общественного транспорта к кампусу в Новокольцовском. «Я уверен, что в транспортном вопросе мы сдвинемся. Тем более, что потоки осложняются в обе стороны и утром, и вечером», — отметил новый глава УрФУ.

Первая очередь кампуса УрФУ в Новокольцовском районе на 250 тысяч квадратных метров уже введена в эксплуатацию. В ее состав входят общежития, учебный корпус, медицинский центр, тренировочное поле, зоны отдыха. Строящийся кампус 1 октября посетил глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин. Министр побывал в институте радиоэлектроники и информационных технологий, в институте экономики и управления посмотрел столовую, зону коворкинга и огромную библиотеку, а также оценил учебно-научный центр для старшеклассников.

