«Ногами от стада до стада не дойдешь»

22:15 01 июня 2017 0

Вакцинацию оленей от сибирской язвы Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

На днях на Ямале начнется тотальная вакцинация поголовья оленей от сибирской язвы. После прошлогодней вспышки, когда погибло более 2,6 тыс. животных и один ребенок, процедуру эту было решено снова сделать ежегодной. Это сулит региону не только многомиллионные финансовые затраты, но и другие трудности. Хватит ли Ямалу специалистов, успеют ли ветеринары поставить прививки самому большому поголовью оленей в мире и почему оленеводы стали отрицать, что язва вообще была на Ямале — «URA.RU» рассказал главный ветврач округа Андрей Листишенко.

— Андрей Александрович, в предстоящую кампанию планируете привить все поголовье оленей?

— Да. Сегодня поголовье составляет 733 тысячи. Замечу, что часть из них — 515 тысяч голов, привитых в прошлом году, до сентября имеют иммунитет. Нынешняя вакцинация делается уже с прицелом на следующий год.

— Есть мнение, что вы можете не успеть привить всех оленей.

— В прошлом году мы привили 515 тысяч за три недели, в этом у нас есть три летних месяца, поэтому рассчитываем успеть. Планы уже готовы, в начале июня стартуем.

Главный ветврач утверждает, что Ямалу хватит специалистов, времени и средств для проведения вакцинации оленей Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

— Объем работы большой, хватит ли региону специалистов?

— В вакцинации будут участвовать 168 специалистов государственной ветеринарной службы, сельхозпредприятий, а также сторонних организаций. Этого достаточно, в прививочной кампании прошлым летом участвовало 110 специалистов.

— Зимой вы уже привили 21 тысячу оленей. Почему нельзя было привить все стадо? В ваших планах вообще указана цифра в 50 тысяч.

— Прививать оленей в холодное и жаркое время года нельзя. Об этом говорится и в инструкции по применению вакцины. То, что мы сделали в прошедшем марте — прецедент, до этого в наших широтах такой практики не было.

— Вы только что сказали, что оленей прививать зимой нельзя. Почему запрет был нарушен?

— Все будет зависеть от температуры зимой. Это пробная компания и прошла она удачно, животные перенесли прививки хорошо, что позволит в будущем использовать этот опыт. Вообще период вакцинации для оленей узкий. Как я уже сказал, в холод и жару нельзя. Нельзя прививать за месяц и в период отела, во время дождливой погоды и так далее. Остается только июнь — июль. Поэтому важна слаженность в работе ветеринаров и оленеводов.

— Говорят, не все оленеводы хотят ставить прививки животным, ссылаясь на то, что не было никакой сибирской язвы.

— Была или нет сибирская язва, предлагаю спросить у пострадавших оленеводов. Масштабность работы, проведённой летом 2016 года работы, вовлечение в неё ведущих научно-исследовательских институтов и лабораторий разных ведомств, подчёркивает абсурдность этого умозаключения. С отказами вакцинировать оленей мы не сталкивались.

В подготовительный период были использованы все возможности, чтобы провести подробную разъяснительную работу. Дополнительно раздавали памятки, объясняющие сущность заболевания, где и когда будет проходить вакцинация.

Повторю, за всю работу не было сигналов, что оленеводы сопротивляются вакцинации. Знаем, что со стороны людей, кому рекомендуется поставить прививки были вопросы. Но здесь департамент здравоохранения также ведет разъяснительную работу. Появятся нежелающие, будем разговаривать и разъяснять.

— Также высказывали опасение, что частные стада не будут привиты.

— Ямал — единственный регион, где более 80% — частное поголовье. В сельхозпредприятиях сосредоточено только 17,7% или 130 тысяч голов. Для нас нет разницы, чей олень, мы руководствуемся безопасностью. Будем прививать всех.

— Откуда начнете вакцинацию?

— Для определения местоположения стад используются проводники из числа КМНС, хорошо знающие тундру и маршруты касланий. Исходя из локализации стад, определены места вакцинации. Начнем с южных районов и будем постепенно двигаться на Север.

— Передвижение только вертолетом?

Вертолет — практически единственное транспортное средство, на котором можно передвигаться летом по тундре Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

— Не только, будет использовать наземный и водный транспорт тоже. В каждом районе своя специфика. Приуральский район рассчитываем накрыть наземным транспортом. Все маршруты касланий пересекают две технологические дороги, вдоль них и расположим корали.

Надымский, Шурышкарский и Пуровский районы поголовье сосредоточено в стадах сельхозпредприятий. Вакцинация будет проводится силами сельхозпредприятий на их коралях. В Красноселькупском районе доставка специалистов будет осуществляться водным транспортом по реке Таз.

Вообще, говоря о предстоящей кампании, важно понимать специфику. В тундре нет дорог. Просто так с мобильника не позвонишь, по телефону не поболтаешь. Тундра летом непроходима для любого вида транспорта и для человека, ногами от стада до стада не дойдешь. Протяженность только одного Ямальского района с Севера на Юг 800 км, а его площадь — это 60 площадей Москвы или площадь соседнего субъекта — юга Тюменской области.

— Правда ли, что оленеводы без прививок не смогут продать мясо?

— Минсельхозом предписывается обязательная вакцинация животных в районах с неблагополучной ситуацией. Более 80% регионов, включая Ямал — относятся к такому району. Без прививки животные могут быть недопущены на убойные комплексы, так как это связано с безопасностью жизни людей. Оленеводы не смогут продать панты и рога, у них их просто не купят, а если и купят, то не смогут вывезти за пределы региона.