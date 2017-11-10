Почему в США испугались российского ТВ?

19:48 10 ноября 2017 0

США ограничит в правах Russia Today, к другим иностранным СМИ у них претензий нет Фото: depositphotos.com © URA.RU

Уже в понедельник, 13 ноября, Russia Today придется зарегистрироваться в Минюсте США в качестве иностранного агента. К этому телеканал принудили американские власти. В противном случае счета и активы телеканала были бы заморожены, а руководителя компании ожидал арест в Америке.

Однако регистрация в качестве «иностранного агента» также не пройдет для RT даром. «По этому закону от нас могут потребовать публикации имен всех наших сотрудников, всех их зарплат и всех их домашних адресов и телефонов. Много людей у нас останется работать? Я бы ушла, если бы от меня потребовали, потому что мне мои дети и их безопасность дороже», — объяснила в эфире «Первого канала» главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян.

Russia Today был открыт в 2005 году, его редактором стала Маргарита Симоньян Фото: commons.wikimedia.org

По ее словам, действия американского минюста незаконны. «Это требование является дискриминационным, оно противоречит и принципам демократии и свободы слова, оно не дает нам равной конкуренции с другими иностранными телеканалами, которые работают в Америке, не будучи зарегистрированными как иноагенты», — отметила главный редактор.

На данный момент в США работает сразу несколько иностранных телеканалов, спонсируемых из-за границы, среди них британская BBC, французская France 24. К ним у американского правительства претензий нет.

Принуждение принять статус иностранного агента — это лишь один из этапов борьбы, которую ведет американское правительство против телеканала. Так, в начале ноября на слушаниях Конгресса парламентарии раскритиковали Google, Facebook и Twitter за то, что они предоставляют телеканалу те же условия, что и другим СМИ. В итоге RT лишился возможности размещать рекламу в Twitter, а Google изъял телеканал из всех платных премиальных программ на Youtube.

Власти США хотят плавно, пошагово лишить американцев доступа к альтернативным источникам информации, считает ведущий эксперт Центра актуальной политики Виктор Олевич. «RT был очень успешен на кабельном телевидении и в интернете. Сейчас американские власти начали методично отсекать телеканал от основных каналов дистрибуции», — говорит Олевич.

Одним статусом «иностранного агента» RT не ограничиться, стоит готовиться к закрытию телеканала, считает генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.

«Закрытие RT станет лишним свидетельством того, что США информационную войну России проигрывают. Иных объяснений для запретительных мер у меня просто нет», — рассказал Мухин «URA.RU».

Новый статус телеканала даст сигнал американским вещательным компаниям, которые во избежание неприятностей будут изымать RT из сетки вещания, уверен руководитель экспертной группы «Крымский проект» Игорь Рябов. Однако, на случай если они сами этого не сделают, американские власти будут принуждать их к этому на законодательном уровне. Так, сенатор Маккейн уже предложил законодательно запретить кабельным дистрибьюторам «передавать контент, который финансируется правительством России».

В конце 40-х в США уже шла «охота на ведьм», в работе на СССР обвинили десятки деятелей культуры и науки Фото: depositphotos.com © URA.RU

Текущая ситуация напоминает времена «охоты на ведьм», когда в США была законодательно запрещена антикоммунистическая пропаганда, отмечает Виктор Олевич. «В рамках новой холодной войны с Россией, американское руководство считает, что доступ граждан к альтернативным источникам информации нежелателен. Напоминает ситуацию в СССР, когда в послевоенные годы намеренно глушились западные „радиоголоса“, которые транслировались странами НАТО», — отмечает Олевич в разговоре с «URA.RU».

В первую очередь, от санкций в отношении RT пострадает само американское общество, полагает Рябов. «Своим существованием RT демонстрировала, что борьба за альтернативную точку зрения может снискать популярность. Находясь на территории США, телеканал был неподконтролен американским центрам принятия решения, и это вызывало раздражение. Американское правительство прекрасно понимает роль СМИ сегодня», — говорит Рябов.

О том, что доступ американских граждан к RT был опасен для американского истеблишмента, говорит и Олевич. «Когда есть альтернативные источники информации, врать становится куда трудней. Приходится быть осторожней, бороться, конкурировать», — отмечает Олевич.

Эксперты уверены, что ответ России не заставит себя долго ждать. На территории нашей страны также действуют СМИ, спонсируемые из США — самое известное из них «Радио свобода». Спикер Госдумы Вячеслав Володин уже заявил, что Россия примет зеркальные меры. Ожидается, что закон, приравнивающий ряд СМИ, финансируемых из США, к иностранным агентам, может быть принят уже в течение следующей недели.