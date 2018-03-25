Как Грудинин сбрил усы, потом не сбрил, а затем снова сбрил

20:01 25 марта 2018 0

Грудинин 30 лет не брил усы, но сложно сказать, что сейчас он побрился вовремя Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Спустя шесть дней после выборов президента России кандидат от КПРФ Павел Грудинин выполнил условия спора с журналистом Юрием Дудем и сбрил усы. Новость об этом была опубликована на его официальной странице в Instagram. Через несколько часов пресс-секретарь КПРФ Александр Ющенко заявил, что это фальшивая информация, так как официальной «точно пока нет». На следующий день на YouTube-канале доверенного лица Грудинина, журналиста Максима Шевченко появилась видеозапись, на которой Грудинин сбривает усы и говорит, что решил сдержать слово, несмотря на то, что выборы «были нечестными».

Все это выглядит, как несогласованность действий между Грудининым и коммунистической партией, в которую он так и не вступил, считает директор Центра политического анализа Павел Данилин. Вопросы вызывает и тот факт, что он прождал почти неделю, хотя изначально данные ЦИК показывали, что он не наберет больше 15% голосов (если бы он превысил эту цифру, усы бы сбривать не пришлось).

«Очевидно, что это не человек слова, человек, который слово свое не держит. И только увидев, какой серьезный репутационный урон он наносит себе тем, что слово не держит, он пошел на попятную», — заявил Данилин. Он отметил, что изначально позиция Грудинина по несбриванию усов получила одобрение у Зюганова. Мол, «мы не будем сбривать усы, потому что не согласны с результатом выборов», поэтому в КПРФ и были уверены, что он не будет этого делать. «Поэтому получилась такая рассогласованность: Грудинин даже не поставил в известность о своих планах КПРФ», — считает политолог.

Из-за этой путаницы складывается впечатление, что в команде Грудинина полная сумятица, а на первом месте единственная цель — привлечь внимание. Об этом в разговоре с агентством сказал директор института политической социологии Вячеслав Смирнов. «Это очень характерно для украинских и части наших политиков — всякие фейковые новости. Привлечь к себе внимание — это самое главное. Это было ошибкой, потому что весь этот разговор — сбреет усы, не сбреет усы, воспринимается консервативными избирателями компартии как издевательство над ними. Никакого отношения к компартии, я так понимаю, Грудинин больше не имеет», — говорит он.

Примечателен и тот факт, что видео было опубликовано на канале доверенного лица кандидата от КПРФ, журналиста Максима Шевченко. По мнению политолога Смирнова, это было сделано, так как «Шевченко — самый дешевый и доступный для него [способ пиара], потому что они в хороших отношениях». Сам Максим Шевченко в разговоре с «URA.RU» заявил, что все действия с компартией были согласованы.

«Они [пресс-служба КПРФ] опровергали фейковые фото, которые появлялись [в соцсети]. Фото были фейком, а видео является подлинным. Мое видео никакая пресс-служба КПРФ не опровергала. Оно было опубликовано по согласованию с пресс-службой КПРФ», — рассказал Шевченко.

Пресс-секретарь компартии Александр Ющенко не смог оперативно объяснить свои заявления о фейковости фотографий безусого Грудинина, однако информацию о том, что с партией эту акцию не согласовывали, подтвердил заместитель руководителя КПРФ Николай Коломойцев.

«Кто ж согласовывает. Он слово давал, слово выполнил, поэтому тут никаких [вопросов]. Такие вопросы не согласовываются. У вас или это есть — вы или хозяин своего слова, или нет», — сказал он. Удивление вызвал и тот факт, что он заявил, что «не знает Ющенко», но говорил с самим Грудининым, который заявил, что «обещал и сбреет».

Павел Грудинин назвал широкое обсуждение своих усов безосновательным. «Вот смотрите, я, когда детский сад в совхозе им. Ленина открывал, школу — никого вообще не было. Но как только усы сбрил — такое количество [внимания]. Давайте в понедельник позвоните, я просто сейчас сильно занят», — сказал он в разговоре с агентством.

Политолог Павел Данилин считает, что союз Грудинина и КПРФ закончился на этой истории, так как «Зюганов будет недоволен [этой ситуацией], а Грудинин и так понимает, что у него особых перспектив в КПРФ нет, поэтому действует без оглядки на коммунистов».