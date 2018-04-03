Что значит оценка Путина: «Самые прозрачные и чистые выборы в истории»

14:05 03 апреля 2018 1

Путин поблагодарил главу ЦИК Эллу Памфилову за самые чистые президентские выборы в современной истории Фото: Владимир Андреев © URA.RU

3 апреля председатель ЦИК Элла Памфилова вручила Владимиру Путину удостоверение президента на новый срок полномочий. Он выиграл выборы 18 марта, набрав 76,69% голосов, за него проголосовали более 55 миллионов россиян. Явка составила 67,5%. Новый, уже четвертый срок Владимира Путина начнется в мае, после официальной процедуры инаугурации.

Президент поблагодарил Памфилову за проведение выборов. «Как многие уже сказали, наверное, это были самые прозрачные, самые чистые выборы в истории нашей страны, — сказал он. — В этом, безусловно, и ваша личная заслуга, и заслуга членов всех избирательных комиссий, которые работали на территории Российской Федерации».

С результатами выборов согласны 88% россиян Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

По словам председателя ЦИКа, с результатами выборов согласилось подавляющее большинство россиян. Около 88% граждан назвали их итоги достоверными.

За время выборов ЦИК прошел через целую серию сложных моментов и информационных нападок, рассказал «URA.RU» руководитель департамента стратегических исследований и прогнозирования Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Екатерина Соколова. «Попытки поднять скандал начались уже на стадии сбора подписей. Потом были атаки на счета кандидата от КПРФ Павла Грудинина. Крик-гам о том, что у Центризбиркома двойные стандарты и он не снимает кандидата от КПРФ. Но ЦИК удар выдержал, все по закону сделал, заметив, что даты счетов Грудинина не противоречат законодательству», — говорит политолог.

Отмечает Соколова и минимальное количество нарушений на выборах: из более 96 тысяч участков результаты были отменены лишь на 16. «Почему так? Думаю, основное — это жесткий сигнал на честность и прозрачность. Фальсификации — это, как правило, болезнь низового административного уровня. В нашей административной системе считывание сигнала — важнейший навык. Неправильное прочтение дорого стоит. Все понимали, что дать возможность оспаривать результаты — это огромные риски для социально-политической стабильности. И готовились все», — рассказала Соколова.

С самого начала выборов ЦИК подвергался информационным нападкам, отмечают эксперты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Она напомнила, что по итогам последних выборов в Госдуму (2016 год) были заменены 4,5 тысячи членов УИК, а нарушители получили реальные сроки и штрафы. Все это, в свою очередь, повлияло на прозрачность выборов президентских.

Позитивные изменения российской избирательной системы отмечают западные наблюдатели, говорит директор института новейших государств Алексей Мартынов. «Они отмечают, что российское избирательная система — одна из самых передовых в мире с точки зрения транспарентности и использования современных технических средств. Всего за четверть века российская избирательная система прошла путь, который многие западные демократии проходят за несколько веков», — рассказал политолог «URA.RU».

На президентских выборах 2018 года появилось большое количество новаций. Среди них — расширение видеонаблюдения, появление QR-кодов на протоколах избирательных комиссий, система «Мобильный избиратель», которая облегчила возможность голосовать не по месту регистрации.

Положительно сказалось на выборах и привлечение волонтеров Общественными палатами (ОП) регионов, отмечает Мартынов. Впервые ОП получили возможности отправлять своих наблюдателей на выборы. В итоге они выставили более 150 тысяч наблюдателей. «Выборы перестают быть полем битвы всех со всеми, они становятся культурной, современной и в то же время совершенно обычной процедурой», — резюмировал политолог.