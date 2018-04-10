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10 апреля 2018
15:57  10 апреля 2018 2

«После голосования Тулеев остался в зале один». Репортаж из облсовета

Как экс-глава Кузбасса обыграл свое возвращение во власть
Станислав Захаркин
© Служба новостей «URA.RU»
Кемерово. День 2ой. Заседание с Тулеевым
Тулеев выступил перед депутатами с длинной речьюФото: Данил Айкин © URA.RU

10 апреля на внеочередной сессии кемеровского областного совета Аман Тулеев был утвержден спикером местного парламента. Несмотря на то, что федеральная власть не поддерживала такого решения (а руководитель фракции «Единой России» в Госдуме, уроженец Кузбасса Сергей Неверов даже высказался против), «за» проголосовало 38 региональных депутатов из 39. В исторический момент корреспондент «URA.RU» Станислав Захаркин находился в одном зале с Аманом Тулеевым. Представляем вам репортаж, как экс-губернатор вернулся во власть спустя девять дней после отставки.

Толпа у входа в зал заседаний облсовета начала собираться довольно рано, однако запускать начали за 15 минут до начала. Войдя одним из первых, я обнаружил большой пустующий зал. На возвышении, в президиуме, в одиночестве сидел Аман Тулеев.

Экс-губернатор задумчиво осматривал пустые кресла. Рядом с ним молча стояли двое мужчин.

Кемерово. День 2ой. Заседание с Тулеевым
Партийные флажки одиноко смотрелись в кемеровском парламенте
Фото: Данил Айкин © URA.RU

На несколько минут молчание было прервано депутатами и журналистами, которые, заходя в зал, перешучивались друг с другом. Один из депутатов, идя к своему креслу, задел ногу журналистки. «Простите за харрасмент», — извинился он, и оба захохотали.

Однако смешки утихли очень скоро. Депутаты расселись по своим креслам довольно быстро. Напротив двух из них одиноко стояло по флажку — от ЛДПР и «Справедливой России». Все остальные депутаты кемеровского парламента были единороссами, правда, никакой партийной символики у их кресел не было. Садясь на свои места, депутаты замолкали, следом за ними переставали шептаться и журналисты.

За пять минут до начала заседания в зале установилась невиданная для парламента тишина. Тулеев взирал на депутатов, а они смотрели на него.

Кемерово. День 2ой. Заседание с Тулеевым
Аман Тулеев еще до голосования занял главное место в парламенте
Фото: Данил Айкин © URA.RU

«Неужели он решил отказаться от кресла спикера?» — прошептал кто-то за спиной.

Заседание сессии началось за две минуты до положенного времени, аудитория мгновенно встала и начала исполнять гимн региона. «От пламени не прячем мы лица, когда металл рождается в горниле. Натруженные руки кузнеца мелодию надежно закалили», — напевал Тулеев с благоговейным видом вместе со всеми.

Единственным вопросом в повестке стояло утверждение экс-губернатора в качестве спикера областного совета, однако вначале депутаты решили высказаться. «Аман Гумирович — человек нам всем знакомый. Вся его работа проходила на наших глазах и с нашим участием. Его работа на новом посту принесет пользу Кузбассу», — говорила председатель комитета по вопросам образования Галина Соловьева.

Кемерово. День 2ой. Заседание с Тулеевым
Для депутатов установили специальные кабинки для голосования
Фото: Данил Айкин © URA.RU

В похожем духе, но более развернуто говорила и председатель кемеровского совета ветеранов Нина Неворотова. «В 2000 году Путин принял Россию, а за несколько лет до этого Аман Гумирович принял Кузбасс со всеми его проблемами. Он брал на себя ответственность за все беды региона. Он поставил особое отношение к старшему поколению в рамки госполитики. Он знает, как важен опыт ветеранов. В свою очередь и нам было бы недальновидно отказаться использовать его богатый опыт политика и государственного деятеля», — вещала с трибуны Неворотова.

Всего было около десяти выступающих. Но, судя по виду Тулеева, больше всего ему понравилась речь члена молодежного парламента Андрея Жигулина. «Есть мнение, что молодежь непатриотична и не готова к взаимоотношениям с властью. И я стою здесь, чтобы доказать, что это не так! Молодежь благодарит вас за ваши проекты по поддержке студентов-отличников и других талантливых молодых людей, благодарит за поддержку молодежного парламента», — говорил Жигулин, и в это время лицо экс-губернатора светилось от благодарности.

По окончании его речи Тулеев произнес: «Спасибо». Кажется, единственный раз за все выступления.

Кемерово. День 2ой. Заседание с Тулеевым
Тулеев высказался и о своем возрасте, и о своей болезни
Фото: Данил Айкин © URA.RU

Перед голосованием дали высказаться и самому экс-губернатору. «Когда я ехал сюда, то вспомнил далекий 1990 год, когда в разгар стачек и забастовок меня избрали главой областного совета, — при этих словах в его руках очутился протокол то самого решения. — И вот, совершив интересный круговорот, я снова оказался здесь. Говорить с вами легко и просто, ведь мы вместе прошли сложнейший путь. Вы все помните и лихие девяностые, и забастовки, и рельсовые войны. И вот сейчас благодаря нашему труду мы можем гордиться Кузбассом. Люди проверяются в трудных ситуациях, когда у человека беда. И я вижу, что вы не бросите, вы поддержите, большое вам чисто человеческое спасибо», — говорил Тулеев.

Он дал понять, что его очень задевают комментарии о его возрасте и болезни. «Я всегда защищал людей пожилого возраста. И сейчас я уверен, что молодые и опытные должны работать вместе в одной упряжке. Черчилля выбрали премьер-министром в 81 год. А Рузвельт управлял страной из инвалидной коляски. Неприятных разговоров вокруг моего имени ходит много. Причем говорят в основном люди из-за пределов Кузбасса и только потому, что я не позволил разграбить регион», — завершил свою речь Тулеев. Депутаты встретили ее стоячей овацией.

Кемерово. День 2ой. Заседание с Тулеевым
Подавляющее большинство депутатов — это мужчины и женщины в возрасте 50-60 лет
Фото: Данил Айкин © URA.RU

После этого народные избранники отправились голосовать в соседнее помещение, где им выдавали специальные бюллетени. «Неверов (тоже уроженец региона — прим. ред.) давно не живет на Кузбассе и оторвался от корней. Мы здесь, на земле, поддерживаем Тулеева и очень благодарны за все, что он сделал», — убеждала меня депутат Неворотова.

«Стоило Тулееву уйти в отставку, как таблички с его именем начали скручивать со скамеек и убирать с автобусов, непонятно по чьему приказу. При таком отношении можно задаться вопросом, а зачем вообще служить на благо людей, если после твоего ухода тебя все равно обханькают?», — говорил журналистам единственный депутат от «Справедливой России» Владимир Волчек.

При таком отношении депутатов к Тулееву итоги голосования не удивили. Экс-губернатор получил 38 голосов «за» и лишь один — «против». Оглашение итогов сопровождалось аплодисментами. Вдоволь нахлопавшись, с чувством выполненного долга, депутаты веселой гурьбой поспешили занимать очередь в столовую. Уже через несколько минут Тулеев вновь остался в зале заседаний в почти полном одиночестве.

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© Служба новостей «URA.RU»
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