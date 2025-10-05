Уроженца Узбекистана Цоя арестовали по делу о терроризме

Уроженец Узбекистана Евгений Цой арестован в Москве по обвинению в финансировании терроризма. Согласно материалам дела, мужчина задержан 5 августа 2025 года и по решению суда заключен в следственный изолятор на срок до 5 ноября. Обвинение предъявлено по части 1.1 статьи 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности), предусматривающей лишение свободы вплоть до пожизненного.
«Цой задержан в порядке статей 91, 92 УПК РФ, в тот же день последнему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 1.1 статьи 205.1 УК РФ (Содействие террористической деятельности), последний допрошен по существу предъявленного обвинения... Судом адрес в отношении Цоя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в материалах, оказавшихся в распоряжении РИА Новости.
Из данных дела следует, что суд согласился с доводами следствия о необходимости ареста: следствие считает, что, находясь на свободе, Цой может воспрепятствовать расследованию и уголовному судопроизводству. Конкретные детали инкриминируемых действий не раскрываются, однако санкции предъявленной статьи предусматривают максимальное наказание до пожизненного заключения. На данный момент Евгений Цой содержится в СИЗО под стражей, расследование продолжается.
Ранее в пресс-службе Следственного комитета сообщили о задержании несовершеннолетних, подозреваемых в причастности к террористической деятельности, на территории четырех российских регионов. Обвинения были предъявлены подросткам, проживающим в Челябинской, Оренбургской, Брянской областях, а также в Республике Башкортостан.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.