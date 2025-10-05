Заслуженным учителям России хотят вести новую федеральную выплату

РИАН: федеральная выплата заслуженным учителям составит не менее 15% оклада
Суть законопроекта в том, чтобы устранить разницу в заработке заслуженных учителей, указано в документе
Суть законопроекта в том, чтобы устранить разницу в заработке заслуженных учителей, указано в документе

Заслуженные учителя России смогут единую федеральную выплату. Эта информация следует из текста законопроекта, который хотя внести депутаты Госдумы.

«Проект федерального закона разработан в целях усиления социальной поддержки педагогических работников и повышения престижности и устойчивости труда учителей», — указано в документе. Его приводит РИА Новости. Проект также направлен на то, чтобы устранить межрегиональную разницу с помощью введения минимального уровня материального поощрения при присвоении почетного звания.

Планируется ввести единый минимальный размер ежемесячной выплаты. Он составит не менее 15% от должностного оклада. Также, по словам депутата Сергея Миронова, педагоги со схожим опытом получают разные деньги, в связи с чем и поступила инициатива.

Президент России Владимир Путин вручил медали российским педагогам в церемонии награждения учителей участников СВО в концертном зале «Сириус». Были вручены награды «За заслуги перед Отечеством» II степени и награды за наставничество. Об этом сообщал корреспондент URA.RU на месте событий.

