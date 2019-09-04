Против курганского врио Шумкова готовится вброс

Вадима Шумкова хотят упрекнуть в хороших отношениях с бывшим начальником Владимиром Якушевым (справа) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганский области за три дня до выборов губернатора ситуация накаляется. Эксперты не исключают, что оппозиция постарается сделать информационные вбросы, чтобы очернить врио губернатора Вадима Шумкова. За объединением политических сил могут стоять влиятельные противники действующего главы региона.

«Мы видим, что активизировались традиционные для коммунистов темы с добычей урана, а также активно вбрасывается история о том, что Шумков все бросит и уедет сразу после выборов. Но мы знаем, что у кандидата не такой характер, и он не привык бросать все на полпути», — отметил политтехнолог Алексей Орлов.

Коммунисты традиционно используют экологическую повестку Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Информационный вброс, по мнению источников, знакомых с ситуацией, может также касаться темы объединения Тюменской и Курганской областей. «Возможно, он случится непосредственно перед днем голосования. Поводом для инсинуаций станет прошедший приезд министра строительства и ЖКХ РФ Владимира Якушева (приезжал в Зауралье 28 августа для обсуждения реализации нацпроектов) — бывшего губернатора Тюменской области и начальника Вадима Шумкова», — сообщил инсайдер. По его мнению, тему могут актуализировать представители местного отделения КПРФ и сторонники оппозиционера Алексея Навального.

Позиции этих оппозиционных движений традиционно близки в Курганской области. Так, выдвинутый в гордуму от КПРФ кандидат Игорь Гатаулин размещает на своей странице в соцсети ролики с Алексеем Навальным. В свою очередь, команда Навального в рамках своего проекта «Умное голосование» разместила список кандидатов в гордуму в Кургане, за которых предлагает голосовать. Фигурирующие в нем фамилии вызвали недоумение у экспертов, поскольку далеко не все кандидаты считаются сильными претендентами. «Задача этого списка — показать, кто на втором месте после кандидата от „Единой России“, чтобы помешать им выиграть. Получается, у нас это просто не сработает», — прокомментировал самовыдвиженец Дмитрий Хапов.

В списке почти одни коммунисты Фото: скан страницы vote2019.appspot.com

Еще один источник, знакомый с ситуацией, предположил, что список составил кандидат от КПРФ Иван Камшилов на основании своих соображений, именно поэтому в него вошли 12 коммунистов и один кандидат от «Справедливой России». «Отобрали тех кандидатов, которые активно работали на округе», — объяснил руководитель штаба Навального в Кургане Алексей Шварц.

В то же время социолог Сергей Ширяев предположил, что сторонники КПРФ и Навального работают на более далекую перспективу. «Это может быть началом спланированной закономерной акции по дискредитации Шумкова. Мы знаем примеры в других регионах, когда рейтинг кандидата после выборов падал с 70% до 20%», — напомнил Ширяев. Он предположил, что активных оппозиционеров сумели чем-то заинтересовать влиятельные соперники врио губернатора.

Еще один источник, пожелавший остаться неназванным, предположил, что к ситуации могут иметь отношение бывшие чиновники, в отношении которых возможно возбуждение уголовных дел. «Я ничего не знаю о вбросах против врио губернатора, я занимаюсь своей кампанией», — прокомментировал ситуацию кандидат в губернаторы от КПРФ Яков Сидоров.

Выборы губернатора в Курганской области состоятся 8 сентября. Кроме Якова Сидорова и Вадима Шумкова, также были выдвинуты Татьяна Майборода от «Справедливой России» и Юрий Ярушин от ЛДПР.