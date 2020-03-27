Инсайды ХМАО: теперь и выпивать запретят

Результаты приложения Gradient для югорского губернатора Натальи Комаровой Коллаж: URA.RU

Накануне недельных каникул Югра кипит: в округе могут запретить продажу алкоголя, чиновники круглосуточно работают в соцсетях, силовики ищут тех, кто распространяет фейки об эпидемии. Но еще опаснее с точки зрения распространения вируса позиция мэров маленьких населенных пунктов.

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В Югре могут запретить продажу алкоголя

Ходят слухи, что губернатор Югры Наталья Комарова может распорядиться закрыть продажу алкоголя на время карантина в ХМАО. За нарушение запрета алкомаркеты будут строго штрафовать, вплоть до отзыва лицензии на продажу спиртных напитков. «Власти заинтересованы в том, чтобы югорчане соблюдали карантин и находились дома, а не разгуливали друг к другу в гости. Иначе, какой смысл в самоизоляции? Поэтому запрет на продажу алкоголя может быть уместен», — обсуждают в Белом доме.

Силовики готовят возбуждение дел из-за распространение фейков о коронавирусе

Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Говорят, что в ближайшее время в Югре по наводке регионального правительства могут быть возбуждены несколько уголовных дел за распространение фейковой информации про коронавирус. Речь идет о пользователях соцсетей и пабликах, которые распространяли посты с информацией о массовых заражениях. «Информация уже передана в правоохранительные органы, сейчас с этим очень строго. Есть соответствующая установка из Москвы», — рассказывают в кулуарах правительства ХМАО.

Чиновники перешли на работу в режиме 24/7 в соцсетях

Работа югорских чиновников в социальных сетях из-за ситуации с коронавирусом переведена в круглосуточный режим. Региональным и муниципальным властям дано задание моментально реагировать на любой негатив, чтобы не допускать среди населения панических настроений. «Приходится организовывать дежурство по два-три человек, чтобы в режиме нон-стоп отвечать на вопросы жителей, тем самым снимая негатив», — жалуются чиновники.

Югорские мэры недооценивают опасность коронавируса

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Говорят, что главы отдаленных территорий ХМАО считают, что эпидемия коронавируса до них не доберется. Поэтому они в меньшей степени настроены уделять внимание этой теме и выполнять поручения регионального оперативного штаба. «Отдаленные районы в Югре — депрессивные, их жители реже отправляются на отдых куда-то за рубеж или в крупные российские города, где могут стать переносчиками коронавируса. Поэтому не во всех югорских мэриях всерьез воспринимают текущую эпидемию», — переговариваются слухачи.

Чиновники боятся провалить голосование по обновлению Конституции из-за переноса сроков

Говорят, что после переноса голосования по обновлению Конституции, местные чиновники стали еще больше волноваться за наполняемость призового фонда викторины, которую планируют проводить на избирательных участках во время плебисцита. Бизнесмены и сейчас крайне неохотно шли на переговоры с властями на этот счет, а спустя время ситуация только ухудшится. «Малый и средний бизнес все больше погружается в пучину экономического кризиса. Сложно представить, что через несколько месяцев их сможет заставить бесплатно подарить квартиру, машину, другие дорогие призы. В общем, ситуация архисложная. При этом все понимают, что это действенный способ приманки людей на участки для голосования?» — возмущаются чиновники.

Югорские пенсионеры атакуют поликлиники из-за страха перед коронавирусом

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Врачи жалуются на то, что из-за эпидемии коронавируса в югорских больницах увеличилось количество пожилых пациентов. Они, поддавшись информационной истерии, записываются на прием к медикам при малейшем недомогании, чем делают для себя только хуже. «Коронавирус пока ни у кого из пенсионеров в Югре не обнаружен. Но, находясь в очередях в поликлиниках, они рискуют подхватить ОРВИ или ГРИПП, что тоже ни к чему хорошему не приведет, особенно когда речь идет про людей преклонного возраста», — считают врачи.

Силовики «сливают» уголовное дело против советника главы Нефтеюганска

Ходят слухи, что уголовное дело, возбужденное против советника главы Нефтеюганска Максима Виера, будет спущено на тормозах. Оно передано в центральный аппарат СКР, который продлил сроки его расследования до конца мая. «Виер обвиняется в фальсификации доказательств при увольнении бывшего вице-мэра Нефтеюганска Сергея Лагойды. Даже если предположить, что в мае дело будет завершено, то с учетом утверждения обвинительного заключения и рассмотрения его в суде, уже наступит осень. А там уже истечет срок давности по тому эпизоду, который инкриминируется Виеру. Складывается впечатление, что силовики все это прекрасно понимают, просто вынуждены доводить свою партию до конца, раз уже дело возбуждено», — шепчутся слухачи.

Глава Сургутского района плетет политические интриги

Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Поговаривают, что конфликт депутатов поселка Барсово с его главой Вячеславом Поздняковым, который чуть не закончился непринятием его отчета о работе, произошел с подачи мэра Сургутского района Андрея Трубецкого. Чиновник до сих пор не может забыть историю со спортивными площадками, покрытие на которых пришло в негодность спустя несколько месяцев с момента их ввода в эксплуатацию. «Трубецкой сам долгое время жил в Барсово, это родной для него поселок. Поэтому он до сих пор обозлен на Позднякова. А председатель поселковой думы Лариса Годяцкая — друг его семьи. Она способна организовать конфликт. Только так можно объяснить ситуацию. В любом другом случае, эту проблему бы решали силами политического блока мэрии. Тем более, что депутаты и глава Барсово — единороссы. А кому нужен сейчас партийный конфликт?» — обсуждают злые языки.

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